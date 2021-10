Lövöldözés a plázában: babakocsis nők menekültek az ámokfutó elől

Az eset Idaho legnagyobb városában Boise-ban történt helyi idő szerint hétfő délután – írta a The Independent.

A kiérkező rendőrök és a támadó között lövöldözés kezdődött, amely során az egyik járőr megsérült, de a gyanúsítottat is lövés érte, az ő állapota kritikus.

BREAKING: At least two people killed after reported shooting at mall in Boise, Idaho, authorities say. https://t.co/6v71m30vs0 pic.twitter.com/jndfUTmsMC

