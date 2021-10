Fegyveresek támadtak rá egy mecsetre, sok a halott

A támadók hajnali 5 óra körül érkeztek a Mashegu önkormányzati körzet Maza-Kuka közösségébe. A beszámoló szerint a támadók egyenesen a mecsethez mentek, és lövöldözni kezdtek az ott imádkozókra. Senkit sem kíméltek – mondta Abdulganiyu Hassan helybeli. Szerinte több mint tíz embert elraboltak.

Egy másik szemtanú, Bello Ayuba úgy vélte, hogy a támadásnál legalább 20-an megsebesültek.

Niger állam rendőrségi szóvivője nem válaszolt azonnal a Reuters hírügynökség megkeresésére.

Gunmen suspected to be bandits in the early hours of Monday killed an unspecified number of people at a mosque in Mazakuka village, Mashegu local government area of Niger State...https://t.co/YXdnl1SqWC pic.twitter.com/DNUr7RAYTe

— Samuel Hero Okonkwo (@SamuelHero6) October 25, 2021