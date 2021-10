Brutális hóvihar csapott le Észak-Kaliforniára – VIDEÓ

Rendkívül heves ciklon csapott le vasárnap Észak-Kaliforniára, ahol korábban erdőtüzek tomboltak. A San Franciscótól északkeletre, a Sierra Nevada hegységben található, rögös hegységben keletkezett tűz – az állam történelmének második legnagyobb erdőtüze – által letarolt 230 670 hektárnyi terület egyes részeiről már többször jelentettek sárcsuszamlásokat.

A meteorológiai szolgálat jelentése szerint hétfőn erős hóesés csapott le Kaliforniában, a Sierra Nevada hegység környékén 67,5 centiméter hó hullott.

Dumping snow in the Sierra Nevada mountain range in eastern California. Field Correspondent Brandon Clement reports traffic is closed in some areas, otherwise at a crawl along I-80 through these winter-like zones.

Az utak egy részét teljesen lezárták, a forgalom a többi útvonalon is akadozik.

A Weather Nation közreadott egy további videót a havazásról, amin több elakadt autó és kamion is látható.

Check out the heavy snow that fell over Donner Pass, California. The area is at an elevation of 7,057ft and was buried under feet of snow!

