Autókat visz el az özönvíz az utcán, egy ember megfulladt – VIDEÓ

Valóságos özönvíz árad Szicíliában, Catania városában és környékén egy komoly felhőszakadás következtében. Egy autósofőr megfulladt a kelet-szicíliai város egyik külvárosában, Gravinában. Szemtanúk „apokaliptikus jelenetekről” számoltak be, az emberek menekülnek.

Egy 53 éves férfi vízbe fulladt Catania egyik külvárosában, Gravinában, miután a várost és a tartományt órák óta felhőszakadás sújtja. Az áldozat a kocsijában ült, amely a vízzel elárasztott úton rekedt. A városi tűzoltóság és a rendőrség 118 fős személyzetet vezényelt ki a helyszínre.

Letaglózó videót tett közzé Twitter-oldalán a szicíliai időjárási viszonyokról Giuseppe Conte volt olasz miniszterelnök is kedden délután.

A felvételen jól látható, ahogy az utcán áradó víz szinte mindent visz magával, ami csak mozdítható. Az egykori kormányfő bejegyzésében azt írta, támogatja Szicíliát és a cataniai embereket ezekben a drámai órákban, az ítéletidő pusztítása közepette.

„A kormánynak azonnal be kell avatkozni, minden szükséges intézkedést meg kell tenni” – húzta alá Conte.

Sono vicino alla #Sicilia e al popolo catanese in queste ore drammatiche per la forte ondata di maltempo. Il Governo deve intervenire subito, con tutte le iniziative necessarie. #Catania pic.twitter.com/T95ID0WUsY

Az áradat autókat sodor magával és buszokat tesz mozgásképtelenné:

A víz már olyan magasan áll az utcákon, hogy vannak olyan autók, amelyek inkább ladikká változtak:

Ho il cuore in gola per #Catania ,città stupenda che amo.

Per favore diamo visibilità al problema. #alluvione #Sicilia #Sicily #Italy pic.twitter.com/6VKrJvvVS9

— Elena (@punk_hearts) October 26, 2021