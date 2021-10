Pusztító ciklon söpört végig az USA nyugati partján

A USA Today című amerikai lap beszámolója szerint a seattle-i nagyvárosi területen legalább két ember életét vesztette, miután a vihar miatt járműre dőlt egy fa. Több mint 160 ezer háztartás és üzlet maradt áram nélkül vasárnap Kaliforniában, több mint 170 ezer az északnyugati Washington államban, illetve több mint 28 ezer Oregonban a szélsőséges időjárás miatt.

A bomb cyclone is wreaking havoc across the West Coast. And almost 3,000 miles away, the East Coast is bracing for the storms to arrive. https://t.co/1TcY0BjYkp pic.twitter.com/4dZTkymyoh

A San Francisco-i öböl térségét sújtó áradások utcákat árasztottak el Berkeley-ben, és elöntötték az Öböl felett átívelő óriási híd fizetőkapuját Oaklandben. A San Franciscótól északra található Tamalpais-hegyen több mint 15 centiméternyi csapadék hullott vasárnap reggelre a meteorológiai szolgálat jelentése szerint.

San Rafaelben számos utat borít víz, amelynek magassága több mint 60 centiméter, városi tisztviselők szerint több mint 330 hívás érkezett a rendőrséghez és a tűzoltókhoz, ami négyszerese az átlagosnak.

Truly amazing satellite imagery of the powerful storm (technically a "bomb cyclone," as some have noted, due to its very rapid strengthening) affecting nearly the entire West Coast Sunday afternoon. What an incredible specimen of a textbook mid-latitude cyclone! #CAwx #ORwx #WAwx pic.twitter.com/7xgIcxfRaZ

— Daniel Swain (@Weather_West) October 24, 2021