150 éve nem látott állatot kaptak lencsevégre a vadonban

Az ökológusok szenzációs felfedezésnek nevezték az október 16-án észlelt óriásbaglyot – olvasható az Independent magazin oldalán.

Joseph Tobias, az Imperial College London munkatársa és Robert Williams somerseti ökológus kapta lencsevégre a ritkaságot.

A madarat ugyan csak 15 másodpercig látták a tudósok, de szerencsére sikerült elég képet készíteniük az azonosításhoz.

– mondta Joseph Tobias.

„Amikor felemeltük a távcsövünket, leesett az állunk. Nincs még egy ilyen hatalmas bagoly az afrikai esőerdőkben” – folytatta.

Giant owl not seen for 150 years pictured in wild for first time https://t.co/vrCWJzuYxF

— The Independent (@Independent) October 25, 2021