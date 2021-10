Ferenc pápa azt üzente, ne küldjék vissza a migránsokat

„Újra felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy tartsa meg ígéretét, és találjon közös, kézzelfogható megoldást a líbiai és a földközi-tengeri migrációs helyzetre” – mondta a katolikus egyházfő a római Szent Péter téren összegyűlt hívők és zarándokok előtt.

Ferenc pápa szerint az a legfontosabb, hogy megmentsék a Földközi-tengeren bajba jutott migránsokat, biztosítsanak emberhez méltó életet számukra, és tegyék lehetővé, hogy megszerezhessék a menekültstátust.

