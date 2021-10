Dömötör Csaba: A határon túli magyarok a legnehezebb időkben is őrizték ’56 lángját

A szabadságharc után ezrével érkeztek magyarok az anyaországból a Vajdaságba, számuk a húszezret is elérhette. Fogadásukra több tábor is létesült, a visszaemlékezések szerint pedig a vajdasági magyarok nagy szeretettel és törődéssel fogadták az üldözötteket – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Szabadkán, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján szervezett vajdasági központi ünnepségen.

Beszédének a közösségi oldalára is feltöltött részletében a politikus hálával szólt azért is, hogy a külhoni magyarok „a legnehezebb időkben is őrizték ’56 lángját”, és mindvégig kitartóan őrizték magyarságukat, kultúrájukat és közösségeiket is.