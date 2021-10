Csínytevő gubákkal egészültek ki a Rozmaring kunyhó lakói

Lári és Fári is beköltözött a Rozmaring kunyhóba, velük lett teljes az M2 Gyerekcsatorna új, saját gyártású bábsorozatának gubacsapata. A csínytevő ikrek megjelenése alapos felfordulást okozott, tetteiken keresztül a gyerekek is láthatták, fájdalmat is tud okozni egy-egy csíny és kiderült az is, milyen az őszinte megbánás. Az adáshoz kapcsolódó podcastban is ezt a témakört járta körül a bábjáték szerzője és főszereplője, Trömböczky Napsugár és Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus Bősze Ádámmal, a Bartók Rádió műsorvezetőjével.