Brüsszel kétszínűsége: védeni kell az uniós határokat, de pénzt nem adnak rá

Megerősítik a német határ védelmét keleti irányból, és továbbra is fenntartják a szigorú ellenőrzést dél felől – jelentette ki Horst Seehofer német belügyminiszter egy lapinterjúban. Egyre többen úgy látják, hogy az afgán helyzet, valamint a Fehéroroszországgal fennálló viták miatt gondot okozhat a bevándorlás erősödése a következő időszakban. Ma már nyugati politikusok is azt hangoztatják, hogy az unió külső határát védeni kell, de kerítésekre, falakra továbbra sem ad pénzt Brüsszel – adta hírül az M1 Híradója.



Járőröznek a lengyel hadsereg katonái a fehérorosz határon, érkezik az utánpótlás is. A migrációs nyomás növekedése miatt ugyanis megduplázták az itt szolgáló erők számát. Már mintegy hét és fél ezer katona őrzi ezt a szakaszt, de ha szükséges további egyenruhásokat is a térségbe vezényelhetnek.

„A határon sajnos nem stabil a helyzet. Egyre több olyan próbálkozást látunk, és a migránsok más-más módon akarnak bejutni Lengyelországba. Ezért nőtt a járőrök száma is. Megpróbáljuk a határt a lehető legjobban lezárni annak érdekében, hogy megszüntessünk minden határátlépési kísérletet” – fogalmazott az egyik katona.

A lengyel határőrség szerint

egy átlagos napon mintegy 500 határsértő érkezik határaikhoz, október eleje óta pedig már több mint hétezeren akartak illegálisan bejutni az országba. Ezért a varsói kormány szükség állapotot hirdetett, és egy 400 kilométer hosszú vasbeton falat építenek a határ mentén

a legmodernebb kamerahálózattal és biztonsági rendszerrel ellátva.

Nem csak lengyel–fehérorosz határon feszült a helyzet

Egyfajta dominóeffektusként ugyanis már Németország és Lengyelország határán is fokozódik a nyomás.

Míg augusztusban mintegy ötszázan jöttek, szeptemberben ez a szám már 800 volt; év eleje óta pedig hatezernél is több bevándorló lépett be engedély nélkül Németországba. A térség befogadóközpontjai már elérték a kapacitásaik végét. Ezért a nemét hatóságok is már úgy döntöttek, hogy lépni kell. A migrációs nyomás miatt Németország megerősíti a Lengyelországgal közös határa ellenőrzését – jelentette be Horst Seehofer német belügyminiszter egy vasárnapi interjúban. Seehofer a Bild am Sonntag című lapban azt mondta: a határőrizetért felelős szövetségi rendőrség nyolc századát vezényelték a határszakaszra, és szükség esetén további erősítést is küldenek.

A belügyminiszter azt is bejelentette, hogy a német–osztrák határon ismét meghosszabbítják az átkelők ellenőrzését. Azzal kapcsolatban, hogy a német–lengyel és a német–osztrák határszakasz is úgynevezett schengeni belső határ, amelyen alapesetben nincs folyamatos ellenőrzés, kiemelte, hogy

meg kell őrizni a belső határok szabad átjárhatóságát, de ez csak akkor lehetséges, ha működik a külső határ védelme.

Magyarország emiatt is védi évek óta Európa külső hátárát rendőrökkel, katonákkal és kerítéssel is. A hétvégén is bőven volt dolguk. Csak szombaton mintegy félezer bevándorló próbálkozott illegális határátlépéssel.

Az utánpótlás folyamatos a magyar határ szerb oldala így nézett ki vasárnap délelőtt; migránsok tucatjai vártak arra, hogy elinduljanak nyugat Európa felé.

„Próbálkoztam Horvátország és Románia felé is, de rengetegen mennek arra, így nem volt esélyem, ezért most ide jöttem a magyar határhoz” – mondta egy afganisztáni férfi, aki Belgiumba tart, és jelenleg a vasútállomás környékén éjszakázik az erdőben. Persze nem egyedül, a határ mentén ugyanis több százan torlódtak fel, valamennyien az Európai Unióba tartanak.

Október elején éppen emiatt fogott össze összesen 12 ország, köztük Lengyelország és Magyarország kormánya is, és arra kérte az Európai Uniót fizesse a közös határok védelmét ellátó kerítések költségeit. A bizottság az éppen a napokban utasította vissza.

Ursula von der Leyen, a kétnapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó után kijelentette: az uniós költségvetésből nem különítenek el pénzt a határkerítések költségeire – mint fogalmazott, Brüsszel nem fizet azért, hogy a külső határain akadályokat építsenek.