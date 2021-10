Rekordmagas a védettségi igazolványos csalások száma Ukrajnában

Megosztás Tweet



Aggasztóan gyorsul a járvány terjedése Ukrajnában. Korábban nem látott magasságban van az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. Ez a szakértőket nem lepi meg, hiszen továbbra is rendkívül alacsony az átoltottság. Ráadásul rengetegen csalnak a védettségi igazolásokkal, egy volt parlamenti képviselő is lebukott. Már 800 eljárás indult a hamisítások miatt – hangzott el az M1 Híradójában.



Ukrajnában ugyanis péntektől már csak negatív teszt illetve védettségi igazolás felmutatásával lehet utazni a légi közlekedésben a vonatokon és a távolsági buszokon. A nyári időszakban nem volt semmilyen ellenőrzés, az emberek oda mentek, ahová akartak és senki sem viselt maszkot. Mindenki lazán vette a járványt – mondta az egyik utas

Aki szeretné, az mostantól már az állomásokon kialakított oltópontokon is felveheti a koronavírus elleni vakcinát, így már az oltási igazolás birtokában szállhat fel a vonatra, amelyet szigorúan ellenőriznek a hatóságok.

Ukrajnában soha nem látott mértékben terjed a járvány, pénteken 24 ezer új beteget regisztráltak és több mint 400-an haltak meg. A fővárostól mintegy 300 km-re fekvő Rivnében a városi kórházat elárasztották a koronavírusos betegek. Az orvosok szerint sokkal rosszabb helyzet, mint a járvány első hullámaiban.

Súlyosabb és agresszívebb a betegség lefolyása mint tavaly, a páciensek egyre fiatalabbak, sajnos az osztályunkon a betegek többsége nincs beoltva – mondta Valentyin Koroljuk, az intenzív osztály főorvosa.

Az egyik ágyon egy 61 éves nőt kezelnek, aki azt mondta, sajnálja, hogy nem vette komolyan az oltást

„Minden embernek a fejébe kellene verni, hogy vigyázzon magára és oltassa be magát, mert ez a betegség tényleg ijesztő. Ezt én sem hittem el, de még a híreket sem akartam megnézni. Bárcsak minden ember hallgatna az orvosokra” – mondta a beteg, idős asszony.

A 42 milliós Ukrajnában rendkívül alacsony az oltási hajlandóság, eddig a lakosok mindössze 15 százaléka, azaz mintegy hatmillió ember szerzett teljes védettséget.

Eközben egyre többen próbálnak hamis védettségi igazoláshoz jutni - az ilyen esetek többnyire akkor derülnek ki, amikor valaki elkapja a koronavírust és kórházba kerül.

A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy az oxigénes kezelésre szoruló betegek az intenzív osztályokon vallják be, hogy nem oltatták be a magukat Az ukrán rendőrség már közel 800 esetben indított büntetőeljárást. Pénteken a kijevi kórházban két páciens esetében derítették ki, hogy vásárolták az oltási papírt – számolt be a közmédia tudósítója.

A súlyos járványhelyzet miatt az országban egyre több megye kerül vörös besorolásba. Az érintett régiókban és Kijevben péntektől két hétre tanítási szünetet rendeltek el. Eközben az ukrán kormány már a kötelező oltás bevezetését fontolgatja az iskolákban és a kormányzati hivatalokban.

Az oltatlanok pedig az eddiginél is jóval szigorúbb korlátozásokra számíthatnak az éttermekben, az edzőtermekben és a nyilvános rendezvényeken.