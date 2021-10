A medve és a bokszoló harca: széttépte barátját, ő késsel védte életét

A 23 éves Ilja Medvegyev és társa, Szláva Dudnik éppen horgászott, amikor a vérengző állat rájuk rontott. Dudnikot halálra marcangolta, majd Medvegyet vette célba.

A bokszolónál fegyver is volt, megpróbálta lelőni a medvét. El is találta, de az kiütötte a kezéből a fegyvert, ezért utána puszta kézzel állt ellent, majd egy késsel próbálta védeni magát. Többször is megszúrta vadállatot, amely továbbra sem hátrált.

A tusa hosszú percekig tartott, végül a késsel okozott mély sebek miatt az állat elvérzett, de a fiúnak életveszélyes sérüléseket okozott.

A viaskodásra egy harmadik horgász is figyelmes lett, aki a helyszínre sietett, majd azonnal kórházba szállította a sérültet. Medvegyev jelenleg az intenzív osztályon fekszik, állapotát sikerült stabilizálni. A fiú 2019-ben aranyérmet nyert az orosz fegyveres erők ökölvívó bajnokságának 64 kg-os súlycsoportjában.

Crazy news from Russia !

Boxer Ilya Medvedev went on a fishing trip with 2 other fishermen, one of the fishermen got attacked by a bear and medvedev fought with the bear and stabbed the bear to death, Medvedev is currently in hospital in intensive care #boxing pic.twitter.com/nAGOxc9x0l

— ⚜️ (@HH_boxing) October 21, 2021