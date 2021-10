Orbán: Az európaiakat sodorják veszélybe azok, akik az egekbe emelik az áram és a gáz árát

Megosztás Tweet



Az energiaárak kezelésére vonatkozó zárónyilatkozat elfogadásával ért véget az uniós csúcs első napja. Az állam- és kormányfők ebben arra kérték az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogyan működnek az unió gáz- és villamosenergia-piacai. Orbán Viktor reggel a közösségi oldalán azt írta: nem hagyjuk, hogy veszélybe sodorják a rezsicsökkentés eredményeit. A miniszterelnök már tegnap is arról beszélt, hogy Brüsszel legújabb terve lerombolja az európai középosztályt, megemeli az energiaárakat és szétveri az európai gazdaságot – hangzott el az M1 híradójában.



Csak részsikereket sikerült péntek hajnalra elérni az EU-csúcson – több hírügynökség is így számolt be az uniós tagországok vezetőinek zárónyilatkozatáról, amelyben a megemelkedett energiaárak kezeléséről is szó volt. Felkérték például az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogyan működnek az unió gáz- és villamosenergia-piacai.

A legfőbb kérdés: mi legyen az elszálló energia árakkal és szükség van-e az energia adóra, amely leginkább azokat sújtaná, akiknek lakásuk és autójuk van.

Megöli az európai középosztályt a Frans Timmermans nevével futó klímacsomag – erről beszélt Orbán Viktor még csütörtökön Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte: a brüsszeli javaslat az energia további drágulását hozná magával, pedig már a mostani árak is elviselhetetlenek, ezért sem támogatja Magyarország az előterjesztést.

„A tervek, amik előttünk vannak még további áremelkedéseket fognak okozni. Lerombolja a középosztályt.

Az egész európai demokrácia a középosztályon áll vagy bukik. Az európai demokráciát sodorják veszélybe, akik az egekbe emelik az áramnak és a gáznak az árát.

Ezért ezt a tervet vissza kell vonni és teljesen újra kell gondolni” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Bár Brüsszel hónapokkal korábban megígérte, mégsem készült hatástanulmány arról, hogy a timmermansi javaslatok hogyan érintenék a tagállamokat.

Pedig ez egy meglehetősen égető probléma, ugyanis az unió felnőtt lakosságának négyötöde aggódik az egyre magasabb energia árak miatt – derült ki egy friss kutatásból. Túlnyomó többségük attól tart, hogy olyan sokba kerül majd a villany és a gáz, hogy nem tudják kifizetni.

„Ez konkrétan háztartási szinten egy környezetvédelmi adóként jelenne meg, ami az egyébként Nyugat-Európában jelenleg növekvő energia árakat tovább emelné.

Ez nyilvánvalóan aggályos, nyilvánvalóan befolyásolná a mai magyar rezsicsökkentés eredményeit, de befolyásolná nagyon negatív mértékben a nyugat-európai országokét is” – fejtette ki az M1 Ma reggel című műsorában Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. üzletágvezetője.

A migránskérdés is napirendre kerül

Az uniós csúcs mai, második napján az illegális migráció kerül terítékre. Mint Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programvezetője emlékeztetett: Magyarország ebben a harcában már nincs egyedül. Az unió 12 tagállama írta alá azt a kezdeményezést amely határozott fellépést sürget az unió vezetése részéről az embercsempészek és az illegális bevándorlók ellen.

„Egyre több ország látja be, és most már többen kimondták európai top politikusok, hogy a kvótarendszer megbukott.

Ha visszaemlékszünk, akkor Magyarországról elmondták, hogy nem szabad kerítést építeni. Ma már mindenki kerítést épít a biztonsága érdekében.

Látszik, hogy kezdenek kialakulni azok az álláspontok, amik egyébként Magyarország és a régió több országa gyakorlatilag az első perctől fogva képviselt a migráció kérdésében. De valamiért a nyugati tagállamok nem akartak erről tudomást venni. Most már kezdik ezeket elfogadni” – fejtette ki Pócza István.

