Brüsszelben továbbra is erőltetik a kötelező kvótát

Nem lehet hagyni, hogy csak néhány ország tegyen erőfeszítéseket a rászorulók befogadására, ahhoz, hogy megoldásokat találjunk, európai szinten kell kötelezettséget vállalni – mondta Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken, az EU-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozójának második napjára érkezve. Orbán Viktor miniszterelnök nemet mond a kötelező kvótákra.

Alexander De Croo – EPA/JOHANNA GERON / POOL

“Nem lehet hagyni, hogy csak néhány ország tegyen erőfeszítéseket a rászorulók befogadására, ahhoz, hogy megoldásokat találjunk, európai szinten kell kötelezettséget vállalni” – jelentette ki De Croo.

A kormányfő újságíróknak elmondta, hogy a déli tagországoknak először is meg kell erősíteniük határaikat, amelyhez az EU további pénzeszközöket fog nyújtani. Ugyanakkor hozzátette, hogy kollektív szolidaritásra van szükség a kérdés kezelésében.

Magyarország nemet mond a kötelező kvótákra

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel csütörtökön a figyelmet a kötelező kvóták elleni fellépésre. Tizenkét ország közösen fogalmazta meg, hogy milyen lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy Európa külső határai védettek legyenek.

A miniszterelnök múlt heti rádióinterjújában pedig kifejtette, hogy virágcsokrokkal, plüssmacikkal és fogadóbizottsággal nem lehet megvédeni a határokat. A határra rátámadó, a kerítésen átjutni akaró migránsokat meg kell állítani, ez az elvárás a rendőrökkel és a katonákkal szemben.

A miniszterelnök azt is kiemelte: a Nyugat még mindig nem ismeri el, hogy Magyarországnak igaza volt, amikor hat évvel ezelőtt elkezdte a kerítésépítést.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1 Ma reggel című műsorában pénteken elmondta, hogy komoly feszültség van az illegális bevándorlás elleni védekezés kérdésében a nemzetállamok és Brüsszel között. A szervezett bűnözéshez tartozó embercsempészek közreműködésével, a nemzetállamok jogszabályait és az EU jogi előírásait semmibe véve óriási embertömegek lépték át az európai határokat a legjobb megélhetési feltételeket nyújtó országok felé, ezek a változások mégsem ingatták meg a brüsszeli apparátust a kvóták szerinti elosztásban.

A rendőrség beszámolója szerint a tegnapi napon is félezer körüli migráns akart átjutni a magyar kerítésen.

A szolgálatot teljesítő rendőrök 2021. október 21-én 0 óra és 24 óra közötti időszakban összesen 411 határsértőt tartóztattak fel és 253 főt megakadályoztak a hazánk területére történő illegális belépésben – közölte a police.hu.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során afgán, albán, algériai, bangladesi, egyiptomi, indiai, iraki, líbiai, marokkói, pakisztáni, palesztin, szír, szomáliai és török állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A migránsok száma gyorsan nő a nyugat-balkáni útvonalon, idén eddig több mint 82 ezer ember próbált bejutni az Európai Unióba illegálisan ebből az irányból – ezt Szijjártó Péter közölte kedden a Bécsi Migrációs Konferencián.

A miniszter aggodalmát fejezte ki a „brüsszeli intézmények és egyes nyugat-európai politikusok” által hangoztatott „felelőtlen nyilatkozatok” miatt, amelyek szerinte „meghívásként értékelhetők” azok számára, akik valamilyen okból készek megindulni Európa felé.

Leszögezte, hogy most ráadásul nagyobb a veszély, mint 2015-ben volt, ugyanis nem csak dél, hanem kelet felől is fokozódik a migrációs nyomás, illetve a nyugat-balkáni útvonalon is jelentősen emelkedhetnek a számok, ha Afganisztánból megindulnak az emberek. Kitért arra is, hogy Afganisztánban már most négymillió belső menekült él, akik minden bizonnyal el kívánják hagyni a dél-ázsiai országot.