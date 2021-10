A megoldást keresték a lengyelországi helyzetre az uniós csúcson

Sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlensége alapvető az Európai Unióban, ahogy a tagállamokban is.

Az Európai Uniónak több jogi eszköz is a rendelkezésére áll, a tagállamoknak és az uniós intézményeknek azonban bármilyen lépés előtt a megoldás felé mutató politikai párbeszédet kell folytatniuk Varsóval. Az EU-csúcson tartott vita ebbe az irányba tett lépés volt – tette hozzá.

Michel a migráció témakörében tartott vitával kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a zárónyilatkozat megnyitotta az előrelépés lehetőségét az uniós migrációs intézkedésekről folytatott, hosszú ideje megrekedt vitákban a mindenki számára elfogadható megoldások felé.

Kijelentette: az EU a leghatározottabban elítéli, ha a migránsokat eszközként használják politikai célok elérésére. Elítéli a fehérorosz vezetés hibrid támadását az unióval közös határain, az ilyen fellépésre az EU nagyon határozott választ ad, köztük további célzott szankciók meghozataláról dönthet – szögezte le.

A jogállamiság az Európai Unió alapköve, fenntartásában minden uniós tagállam érdekelt – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Charles Michellel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ursula Von der Leyen azt mondta, a Lengyelországgal fennálló vita feloldásáig „hosszú út áll az EU előtt”.

