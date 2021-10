Vádat emeltek a megkéselt brit képviselő gyilkosa ellen

A 69 esztendős, nős, ötgyermekes Amess, aki csaknem négy évtizedig volt a brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának tagja, múlt pénteken képviselői fogadóórát tartott délkelet-angliai választókörzetében, az Essex megyei Leigh-on-Sea kisvárosban, amikor a fiatal férfi egy késsel többször megszúrta.

Sir David Amess a gyors orvosi beavatkozás ellenére a helyszínen meghalt.

A gyilkosság elkövetésével gyanúsított, londoni illetőségű Ali Harbi Alit ugyancsak a helyszínen elfogták.

BREAKING: Ali Harbi Ali, 25, has been charged with the murder of MP Sir David Amess, the Crown Prosecution Service said. pic.twitter.com/9nw7g5wcT6

