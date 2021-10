Téglával ölt embert a feldühödött majom

Az új-delhi rendőrség tájékoztatása szerint egy majom téglát dobott Mohammad Kurbaanra egy épület második emeletéről, aminek következtében a harmincéves férfi a helyszínen azonnal eszméletét vesztette, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően elhunyt – írja a The Indian Express.

A délkelet-ázsiai országban az utóbbi időben megszaporodtak a majomtámadások, az emberek rettegnek a főemlősöktől, amelyek egyre agresszívabban viselkednek.

the monkeys in india are wild pic.twitter.com/R89EisJPRH

