Miért érte a koronavírus felkészületlenül az arab országokat

Megosztás Tweet



A Világbank októberi tanulmánya a koronavírus közel-keleti és észak-afrikai (MENA-) országokra gyakorolt hatásait vizsgálja. Megállapítja, hogy a járvány 2020-as hullámai nemzetközi viszonylatban is súlyos terhet jelentettek a régió egészségügyi rendszereinek. A régió országainak a mutatói között persze jelentős eltérések vannak: míg az olajtermelő Öbölmenti Együttműködési Tanács (GCC-) országai sikeresen megbirkóztak a járvánnyal, addig a közepes és alacsony jövedelmű országok alapvetően kudarcot vallottak. A járvány nyomában járó gazdasági nehézségek elsősorban szintén utóbbiakat sújtják. Az általános helyzet tehát éppen a hagyományos migránskibocsátó országokban romlott leginkább.

A Covid-világjárvány kitörésétől 2021 augusztusáig a 436 milliós MENA-régióban 12 millió megbetegedést és 200 ezer halálesetet jegyeztek fel. A koronavírus-járvány ezzel hivatalosan a vezető halálokok listájának ötödik helyére lépett elő. Mivel azonban – az 54 millió főt adó GCC-országokat leszámítva – a tesztelések száma messze nem éri el a globális átlagot, valószínűsíthető, hogy a megbetegedések valós száma ennek sokszorosa. A tisztánlátást nehezíti, hogy a GCC-országokon kívül egyedül Marokkó és Libanon osztott meg elegendő információt a járványhelyzetről.

A helyzet drámaiságát jól mutatja, hogy a Egészségügyi Világszerveze (WHO) Kelet-Mediterrán Regionális Irodája szerint az egészségügyi intézmények 53 százalékának omlott össze a működése túlterheltség miatt. A kórházi férőhelyek száma és az egészségügyi intézmények felszereltsége elégtelennek bizonyult a betegek tömegeinek megfelelő ellátására. Helyi beszámolók szerint az egészségügyi dolgozók ötöde kapta el a Covidot, noha erről hivatalos statisztikák nem készültek. A WHO adatai szerint a járvány a járóbeteg-kezelések 47 százalékában okozott fennakadást. A MENA-régióban a lélegeztetőgépek és orvosioxigén hiánya messze nagyobb volt, mint Kínában, Európában vagy az Egyesült Államokban.

2020 júliusában mindössze 99 millió vakcina állt rendelkezésre a MENA-országokban, ráadásul ezek elosztottsága erősen egyenlőtlen volt a GCC-országok javára. A régió átoltottsága így messze elmarad a globális átlagtól: 2021 augusztusáig a MENA-országok lakosságának csupán 9 százaléka kapta meg mindkét adag vakcinát. Miközben a nem olajtermelő országok lakosságának átoltottsága extrémen alacsony, a GCC-országok ebben a tekintetben a nemzetközi élvonalban vannak.

Felkészületlen egészségügyi rendszerek

A 2011-es arab tavasznak is nevezett felkeléssorozatot megelőzően a MENA-országok nagy részének a gazdasága fenntarthatatlan modellt követett, aminek az 1990-es és 2000-es évek liberalizálási kísérleteinek a kudarca mellett az is volt az oka, hogy az állam túl sok embert foglalkoztatott a közigazgatásban. Mivel az elmúlt évtizedben a rezsimek és kormányok elsődleges célja a köznyugalom helyreállítása, illetve fenntartása volt, a szükséges gazdasági reformok elmaradtak. Emellett a munkanélküliségen és az ebből adódó elégedetlenégen elsősorban a közalkalmazotti szféra további felduzzasztásával igyekeztek enyhíteni, így nem maradt elegendő forrás az egészségügy fejlesztésére.

Az egészségügyi ellátás színvonalának romlása miatt az állampolgárok – ha megtehették – egyre inkább magánpraxisokhoz fordultak egészségügyi problémáik esetén. Noha a reprodukciós ráta a MENA-országokban is csökkent az elmúlt évtizedekben, az 1980-as és 1990-es évek népességrobbanása miatt ezek a társadalmak továbbra is fiatalok, így kevésbé vannak kitéve a nem fertőzéssel terjedő betegségeknek. Fenti okokból az állami egészségügyek gyenge színvonala nem volt feltűnő, a többnyire nem megfelelően vezetett statisztikák pedig azt az illúziót keltették a döntéshozókban, hogy a társadalmaik egészségesek, így az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése nem életbevágó. Pedig már akkor is intő jel volt, hogy a nem fertőző betegségek miatt bekövetkező halálesetek a nem olajtermelő MENA-országokban nagyobb átlagban fordultak elő, mint a hasonló fejlettségi szinten álló országokban a világ más pontjain.

A gazdaságok lassan térnek magukhoz

Az elmúlt két év nemzetközi példái azt mutatják, hogy a gazdaság helyreállása nagyban függ a járványkezelés sikerességétől. Az egészségügyi rendszer túlterheltsége ugyanis az olyan globális gazdasági faktorokkal kiegészülve, mint az olaj és fogyasztói cikkek árának az ingadozása, súlyos terhet ró a gazdaságokra.

A MENA-térség gazdasági növekedése előrejelzések szerint 2021-ben 2,8 százalék, 2022-ben pedig 4,2 száazlék lesz. Az egy főre jutó GDP 2021-ben csak 1,1 százalékkal nő csak a 2020-ban jegyzett 5,4 százalékos zuhanás után. Ez azt jelenti, hogy a növekedés regionális átlagban 4,3 százalékkal marad el a 2019-eshez képest. A növekedési ráta ugyanakkor jelentős különbségeket mutat az egyes országok között: a GCC-országok 2,6 százalékkal nőnek 2021-ben, a 2020-as 5 százalékos csökkenést követően. A nem olajtermelő országok a turizmus újraéledése esetén 2,8 százalékos növekedésre számíthatnak 2021-ban, a 2020-ban mért 2,2 százalékos csökkenést követően. Ugyanakkor az alacsony bevételű országoknál az alacsony átoltottság miatt a járvány és így annak hatása elhúzódhat, az olyan országok esetében pedig, mint Irak, Irán, Szíria, Libanon, Líbia vagy Jemen, a politikai és biztonsági instabilitás is további kockázatokat rejt, így megnehezíti az előrejelzést.

Az olajárak hatása

A járvány elején tapasztalt globális csökkenés után 2020 októbere óta az olajárak újra fokozatosan emelkednek. A nyersolaj ára 2021 júliusára átlépte a hordónkénti 70 dollárt, és előrejelzések szerint 2022 végére 65 dolláros szinten fog stabilizálódni. Noha ez az olajtermelő GCC-országok számára a bevételek növekedését jelenti, az olajimportőr arab országoknak fokozott hátrányt jelent. Az olajár növekedése ugyanis az élelmiszer és egyéb fogyasztói termékek árára is kihat. Mivel pedig a szóban forgó államok a társadalmi nyugalom fenntartása érdekében a fűtő- és üzemanyagok mellett az alapvető élelmiszerek fogyasztói árát is támogatják, a fellépő forráshiány várhatóan visszaveti a gazdasági növekedést. A helyzet tehát Tunéziában, Egyiptomban, Libanonban, Szíriában, Jordániában és a Palesztin Területeken is romolhat, miközben az olyan fejlődő olajexportőrök, mint Líbia és Irak, profitálhatnak az áremelkedésből. A legrosszabb helyzetbe Jemen kerülhet, mely nem csak olajból, de élelmiszerből is jelentős importra szorul. Regionális szinten a szegénységi küszöb alatt (napi kevesebb mint 5,5 dollárból) élők száma az idei évben 189 millióra nő.

Összegzés

A koronavírus-járvány kitöréséig az arab kormányok – a társadalmak alacsony átlagéletkora miatt – abba az illúzióba ringatták magukat, hogy az általános egészségügyi helyzet jó, és képesek megbirkózni a kihívásokkal. Az elmúlt időszak azonban bebizonyította, hogy a hibát hibára halmozó politikai menedzsment, a megbízható adatok hiánya és a modern orvosi technológia egyenlőtlen eloszlása miatt a térség fokozottan kiszolgáltatott Covid és a hozzá hasonló járványok idején. Az olaj árának emelkedése a GCC-országok számára jó hír, az olajimportőr arab országok számára azonban terhet jelent. A járványügyi és gazdasági helyzet legnegatívabban éppen azokra az országokra (Tunézia, Egyiptom, Libanon, Szíriába, Marokkó, Jordánia, a Palesztin Területek, Jemen) hatott és hathat a jövőben, melyekben a rossz gazdasági helyzet miatt eddig is magas volt a migrációs kedv.

A címlapfotó illusztráció.