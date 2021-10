Öt év börtönt is kaphat a Real Madrid sztárja

Benzema korábbi játékostársa, Mathieu Valbuena még 2015-ben tett rendőrségi feljelentést, miután ismeretlenek azzal keresték meg telefonon, hogy birtokukban van egy róla készült kompromittáló videó. Azzal fenyegetőztek, hogy nyilvánosságra hozzák a felvételt, ha nem fizetnek nekik 150 ezer eurót.

Az összekötő, Younes Houass természetesen ennek az ellenkezőjét állította: azt mondta, valóban találkozott Valbuenával, de csak felhívta a figyelmét az eset súlyosságára, mindezt anélkül, hogy pénzt kért volna a szolgálataiért.

Karim Benzema went on trial in absentia on Wednesday, charged with complicity in the attempted blackmail of former team-mate Mathieu Valbuena over a sex tape.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 20, 2021