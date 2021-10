Halott migránsokat szállított az embercsempész, hajtóvadászat indult utána

Megosztás Tweet



Két halott migránst találtak az osztrák hatóságok az osztrák-magyar határ közelében egy kisbuszban – közölte Burgenland tartomány rendőrsége kedden, megerősítve a Kronen Zeitung című osztrák lap értesülését. A járműben 26 további személy utazott, főleg szíriaiak és kurdok, az embercsempészt egyelőre keresik.

A beszámolók szerint osztrák katonák fogtak gyanút és állították meg a kisbuszt Siegendorf (Cinfalva) közelében.

Az osztrák rendőrség közleménye szerint a két férfi valószínűleg már az utazás előtt rossz fizikai állapotban lehetett. A többi menekült a körülményekhez képest jó állapotban volt, kiszáradtak, de nem szorultak orvosi ellátásra – írta a Kroner Zeitung online kiadása.

A sofőr elmenekült a helyszínről, és most helikopterekkel is keresik. Az akcióba a magyar hatóságok is részt vesznek.

A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a gyanúsítottnál fegyver is lehet. Idén eddig csak Burgerlandban 13 ezer menekültet fogtak el – közölte az M1 Híradója.

A címlapfotó illusztráció.