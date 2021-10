Kim Dzsoungun szandálban és zokniban menetelt a vörös szőnyegen

Kim Dzsongun legutóbb az Észak-Koreában uralkodó kritikus gazdasági helyzetről tartott beszédet. A helyszínre szokásához híven pontosan érkezett, a vörös szőnyegen lépdelve azonban valami szokatlan keltette fel a jelenlévők figyelmét.

A Daily Mail cikkéből kiderült, hogy Kim a megszokott sötét öltönye és bordó nyakkendője mellé még egy megmosolyogtató párosítást is választott:

Kim beszédében hangoztatta pártjának eltökélt szándékát, hogy megvalósítsa a januári kongresszusukon kitűzött gazdasági célokat, amelyek között az ország élelmiszer-, lakás- és ruházati problémáinak megoldása is szerepel. Utóbbinál talán nem a saját példája lesz a mérvadó.

Colin Zwirko, a szöuli székhelyű NK News vezető tudósítója szerint nem tudni, hogy Kim miért döntött a szandál mellett, vagy hogy egyáltalán viselte-e már korábban is.

And what are those?

Some kind of dress jelly sandals? pic.twitter.com/r0mgUVcub2

— Colin Zwirko (@ColinZwirko) October 11, 2021