A káosz után lassan visszaáll a rend La Palma szigetén

Három településen – Los Llanos de Aridane, El Paso és Tazacorte – több mint húsz intézmény nyitotta meg újra kapuit. Annak az összesen öt iskolának a tanulóit, amelyek megsemmisültek vagy kitelepített övezetben találhatók, más intézményekbe helyezték át. A gyerekek között vannak, akik elveszítették otthonukat, és egyelőre szállodában laknak a családjukkal.

Az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjának műholdas mérései szerint az egy hónapja kitört Cumbre Vieja tűzhányóból kiömlő forró láva eddig 1956 épületet semmisített meg és 789 hektárnyi földterületet tarolt le.

‘LAVA TSUNAMI’: Scientists describe gushing river of molten rock from erupting volcano as “a true lava tsunami” as second 4.5 magnitude earthquake in two days rattles Spanish island of La Palma. https://t.co/8UyfbmOtao pic.twitter.com/7407P7zKcy

— ABC News (@ABC) October 15, 2021