Tomasz Sakiewicz: El akarják lopni tőlünk a szabadságot

Megvédeni az értékeinket, megőrizni a szuverenitásunkat. Október 23-án a 2006-os gyurcsányi terror útvonalán halad a Békemenet. A szervezők egyik célja egy nyugodt, csendes békés demonstrációval emlékeztetni arra, hogy 56 után ötven évvel ismét vér folyt a pesti utcán, s emlékezni – 56 hősei mellett – a 15 évvel ezelőtti rendőri brutalitás áldozataira. A Békemenetre több száz olasz és lengyel civilt is várnak, a szervezők ugyanis a „brüsszeli bürokráciának” is szeretnének jelezni. Tomas Szakiewitz lengyel konzervatív gondolkodó a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt arról, hogy miért lengyel ügy is a magyar békemenet.

– Lengyel-magyar két jóbarát – sokszor elhangzik ez Magyarországon is. Testvérnek érzi magát, amikor Magyarországra és Budapestre látogat?

– Igen, és ezt a legkülönbözőbb helyeken tapasztalom meg. Azok esetében, akikkel kapcsolatban vagyunk a szervezeteink mozgalmaink együttműködésén keresztül, de a médiában is ezt látni, és ott van a nagypolitika szereplői részéről is, amikor a kormányaink kölcsönösen támogatják egymást a szabadságért való küzdelmükben, a demokráciáért folytatott harcban Európában. A demokrácia és szabadság nagy veszélyben van ma Európában, amelynek legnagyobb országai le akarják tiporni a demokráciát és előírni nekünk, hogyan éljünk, hogy miként alakítsuk például a bírósági rendszerünket, hogyan válasszuk a kormányunkat. Mi pedig közösen óvjuk ezt a demokráciát az Európai Unióban, az együttműködésünk nélkül ez nem volna lehetséges.

– A lengyel politikai életet is erősen felkavarta a közelmúltban az Európai Unió reakciója a lengyel alkotmánybíróság döntésére, amely döntés a lengyel jog elsőbbségét mondta ki az uniós felett. Nagy vitát váltott ez ki Lengyelországban?

– Igen, nagy vita van, viszont a lengyel bíróság döntése teljesen világos volt, ugyanis ez már nem az első ilyen lengyel bírósági döntés volt, az elmúlt 20 évben több, és eltérő összetételű bíróságok is ugyanígy döntöttek már. Egyébként ez a döntés ugyanaz, mint 9 másik európai uniós országban. Például Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, és másutt. Ezek is kimondták, hogy a jog legfontosabb forrása az alkotmány. Természetesen, a megegyezés alapján hozott európai uniós jogszabályok megelőzik az országok általános törvényeit, de nem az alkotmányt.

– ez bizonyos. Soha nem fogadhatjuk el, hogy van fontosabb törvény az alkotmánynál, mert az az jelentené, hogy nem vagyunk függetlenek, ami pedig azt jelenti, hogy nincs demokráciánk. A lengyel alkotmány, ahogy több európai alkotmány is, elsősorban tiszteletben tartja a demokráciát és függetlenséget, ha viszont alárendelődik, akkor megszűnik a demokrácia és függetlenség, és egy új alárendelt állam jön létre, ahol a kormány az európai politikára alapozódik ugyan, viszont nem a demokráciára.

– Budapestre látogat október 23-án a Békemenetre. Gondolja, hogy ezek a jellegű események, amelyek az együttműködésről, összefogásról szólnak, ahol a lengyel partnerek, de most olaszok is csatlakoznak majd. Szóval, hogy ezek az események képesek erőt mutatni, és támogatást a függetlenség mellett, amit most említett?

– Van egy szokásunk, hogy minden március 15-re eljövünk az önök és a mi nagy függetlenségi ünnepünkre. Hiszen 1848 magyar harc volt, de lengyelek is küzdöttek az Önök szabadságáért. Mert hittük azt, hogy a magyar szabadság lengyel szabadságot is jelent, akkoriban Magyarország és Lengyelország is megszállás alatt volt. Idén nem volt lehetséges, hogy márciusban jöjjünk el, ezért döntöttünk úgy, hogy a jövő héten több százan, vagy akár ezren érkezünk majd, lengyelek, Lengyelországból Budapestre, hogy részt vegyünk a Budapesti felkelés évfordulóján, a kommunistaellenes felkelés évfordulóján. Az ünnepnek manapság van egy új értelmezése is, mégpedig az, hogy a magyar és lengyel emberek folyamatosan küzdenek a szabadságukért, ma is ugyanaz a küzdelem zajlik, csak más körülmények között. A szabadság a legfontosabb érték ennek a két nemzetnek a számára. Mi látjuk, hogy mikor van komoly veszélyben a szabadság, és most azt látjuk, hogy vannak, akik el akarják lopni tőlünk ezt a szabadságot – nos, ez az új értelme ennek az ünneplésben.

Címlapfotó: Magyarország és a magyar kormány szimpatizánsai a Gazeta Polska klubjainak szervezésében Budapestre indulnak Varsóból 2014. március 14-én. Középen, jobbról Tomasz Szakiewicz, a Gazeta Polska című hetilap főszerkesztője. A lengyel csoport a Civil Együttműködési Tanácskozás és a Civil Összefogás Fórumával közösen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken vesz részt a magyar fővárosban (Fotó: MTI/PAP/Grzegorz Jakubowski)