Súlyos védelmi hibára világított rá a brit képviselő elleni terrortámadás

Terrorcselekményként kezeli a rendőrség a brit parlamenti képviselő meggyilkolását. Sir David Amesst lakossági fogadóóráján támadta meg egy férfi: többször is megszúrta a politikust, aki végül belehalt sérüléseibe. A támadó egy 25 éves brit állampolgárságú, de szomáliai származású férfi, aki nem szerepelt a terrorgyanús emberek listáján. A nyomozók szerint több jel is iszlamista szélsőségességre utal. Az elmúlt években több támadás is érte a brit képviselőket. A belügyminiszter most bejelentette, felülvizsgálják a biztonsági szabályokat – közölte az M1 Híradója.