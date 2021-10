Kétszáz rab lázadt fel az orosz börtönben

A büntetésvégrehajtási intézet tájékoztatása szerint a mintegy kétszáz fegyenc randalírozásába torkolló incidenst az váltotta ki, hogy két rab nem engedelmeskedett a fegyőrök utasításainak cellájuk átkutatásakor és lázadásra szólították fel társaikat.

A rabok a fegyház több megfigyelőkameráját is tönkre tették.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látni lehetett, hogy az orosz biztonsági szolgálatok nagy erőket vonultattak fel az észak-oszét tagköztársaság fővárosában lévő büntetésvégrehajtási intézetnél.

