Brüsszel klímavédelmi adót vetne ki a családokra, a baloldal ellenzi a rezsicsökkentést

Havonta 32 ezer forintba kerülne Brüsszel klímavédelmi adója a Fidesz szerint. Ezt az autósokra és az ingatlantulajdonosokra vetné ki az Európai Bizottság, amit a magyar baloldal is támogat. A kormány és a V4-es országok szerint azonban ez nemcsak elfogadhatatlan, hanem álszent is. Klímavédelem címszó alatt ugyanis így próbál Brüsszel közvetlen bevételhez jutni – számolt be róla az M1 Híradója.