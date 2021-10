Magyar parancsnok a koszovói NATO-misszió élén

Megosztás Tweet



Átvette a parancsnokságot a koszovói NATO-misszió, a KFOR élén Kajári Ferenc. A Magyar Honvédség vezérőrnagya november elsejétől egy éven át lesz a KFOR 26., egyúttal az első magyar parancsnoka.

Kajári Ferenc vezérőrnagy a NATO KFOR missziójának 26., egyúttal első magyar parancsnoka beszédet mond a Pristinában tartott átadás-átvételi ünnepségen

(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A pénteken Pristinában tartott átadás-átvételi ünnepségen Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka is részt vett.

Franco Federici vezérőrnagy, a KFOR leköszönő parancsnoka beszédében kitért arra, hogy parancsoksága alatt, az elmúlt egy évben nehezítette munkájukat a koronavírus-járvány is. Az olasz vezérőrnagy köszönetét és elismerését fejezte ki katonáinak helytállásukért.

Kajári Ferenc ünnepi beszédében nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy első magyar parancsnoka lehet a KFOR-nak.

Ígéretet tett elődjének arra, hogy folytatja, és tovább fejleszti az általa megkezdett munkát.

Az ünnepség után a sajtónak nyilatkozva kiemelte: a NATO értékelése szerint a koszovói biztonsági helyzet stabil, de törékeny, amit az elmúlt napokban is megtapasztaltak, amikor egyoldalú intézkedések miatt fellángoltak az ellentétek a koszovói hatóságok és koszovói szerb tüntetők között.

A KFOR figyelemmel kísérte az eseményeket – mondta –, és készen állt arra, hogy szükség esetén beavatkozzon a rend helyreállítása érdekében.

A KFOR a legnagyobb reagáló erő a térségben

A KFOR a legnagyobb reagáló erő a térségben, amely képes és kész beavatkozni a biztonsági problémák megoldása érdekében – ismertette a vezérőrnagy, hozzátéve: a KFOR-nak és parancsokának az a feladata, hogy békés útra terelje az esetleges konfliktusokat a térségben.

Kajári Ferenc azt mondta, elsődleges terve, hogy minél hamarabb jó kapcsolatot alakítson valamennyi koszovói fél képviselőjével, vezetőjével. A parancsnok kiemelte: a KFOR a legelismertebb nemzetközi szervezet, amely a területen működik. Célja, hogy a következő egy évben is fenntartsa ezt az elismertséget – mondta a KFOR új parancsnoka.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni,

és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Koszovó északi részén több mint 50 ezres szerb kisebbség él, amely szintén nem ismeri el a koszovói kormányt, így szerbiai dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket egyre kevésbé fogadnak el a koszovói hatóságok.

A KFOR a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő, amelynek most először van magyar parancsnoka.

Kajári Ferenc a KFOR állományát adó huszonnyolc ország (20 NATO-tag és 8 partnerország) katonájának a parancsnoka lesz. Katonái több hónapos felkészítés után a héten érkeztek Koszovóba. A hadszíntéren lévők számát tekintve Magyarországé a harmadik legnagyobb csapat.

Kajári Ferenc többször teljesített már külszolgálatot. Először 1996-ban a bosznia-hercegovinai rendezést támogató IFOR misszióban volt összekötő és felderítő tiszt, majd az Afrikai Unió szudáni missziójában szolgált európai uniós tanácsadóként, Afganisztánban pedig egy ciklusban az északi régió felderítő főnöke volt.

Benkő: Magyarország cselekszik a Nyugat-Balkán biztonságáért

Magyarország nemcsak beszél róla, tesz is a Nyugat-Balkán békéjéért és biztonságáért – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Kitért arra is, hogy a magyar parancsnok „nem lesz könnyű helyzetben”, miután az elmúlt hetekben is látni lehetett milyen incidensek történtek Koszovóban, valamint Szerbia és Koszovó határán. Látható milyen sérülékeny és törékeny a Nyugat-Balkán biztonsága – emelte ki.

A miniszter elmondta: több céllal érkezett Koszovóba.

A Magyarország és Olaszország közötti kétoldalú együttműködés erősítése érdekében az olasz védelmi miniszterrel is tanácskoztak a jelenlegi helyzetről, napjaink kihívásairól, köztük a koszovói helyzetről. Kitértek továbbá a jövőbeni feladatokra is, ezekkel kapcsolatban a NATO által megjelölt déli fenyegetettségre, amely a Nyugat-Balkán stabilitásával is összefügg.

Egyeztettek továbbá a két ország közötti katonai együttműködésről és megállapodtak

abban, hogy védelempolitikai szakembereik a tervek szerint még ősszel megkezdik annak a tervnek a kidolgozását, amely arról szól, milyen formában kell együttműködnie a jövőben Olaszországnak és Magyarországnak.

Benkő Tibor elmondta: koszovói útjának célja volt az is, hogy átadja azt a vakcinaszállítmányt, amelyet Magyarország adományozott az Afganisztánból kimenekített, ideiglenesen Koszovóban elhelyezett afgánok megsegítésére. A pénteken Pristinában átadott 500 dózist tartalmazó szállítmány olyan fertőző betegségek ellen nyújt védelmet, mint a rubeola, a mumpsz, a kanyaró – ismertette.

Benkő Tibor büszkeségét fejezte ki, hogy aznap Pristinában, Magyarország történetében először magyar parancsnok vette át a KFOR parancsnokságát. Kiemelte: Kajári Ferenc a NATO legnagyobb missziójának vezetését vette át.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka a szövetség részéről óriási elismerésnek nevezte, hogy a magyar katonát, a magyar tábornokot alkalmasnak tartja arra, hogy 28 nemzet katonáit vezesse.

Ezzel – mint fogalmazott – „Magyarország belépett az exkluzív csoportba”. A Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte: minden lehetséges támogatást megad a magyar KFOR-parancsnoknak és kontingensének.

Elmondta:

Magyarország a kezdetektől részt vesz a koszovói misszióban.

A Magyar Honvédség eddig is több képességgel is vett részt a műveletben. Mostantól több száz magyar katonával, egy úgynevezett horizonton túli tartalékzászlóaljjal is kiegészül a misszió. Kérdésre válaszolva azt mondta: ez Magyarországon készenlétben lévő egység néhány nap alatt bevethető.

Kérdésre válaszolva az altábornagy közölte: a KFOR parancsnokának személyéről nem egy „elefántcsonttoronyban” dönt egy ember. Magyarország jelezte korábban a NATO-nak, hogy elvállalná egy évre a KFOR parancsnoki feladatainak biztosítását. Ezután több ország hozzájárulására volt szükség. Ez katonadiplomácia is, nem megy értékek, képességek nélkül – fogalmazott a parancsnok.

Kajári Ferenc hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy – első magyarként – betöltheti a KFOR parancsnoki posztját.

Ezalatt összesen 28 ország – 20 NATO-tag és 8 partnerország – mintegy 3500 katonájának lesz a parancsnoka. Elmondta, hogy a parancsnoksághoz több fontos beosztás is kapcsolódik, így többek között a KFOR politikai tanácsadói és a jogi tanácsadói beosztását is magyar szakemberek tölthetik be, továbbá a KFOR vezénylőzászlósaként magyar katona lesz a KFOR altiszti állományának vezetője is.

A KFOR feladata – az erről szóló ENSZ BT-határozat nyomán –, hogy biztosítsa Koszovó területén a békés, biztonságos környezetet, valamint biztosítsa a mozgás szabadságát a koszovói polgárok számára. A KFOR parancsokának egyebek mellett az is feladata, hogy segítse a „Belgrád-Pristina párbeszéd keretében” politikai megegyezésre jussanak a felek tette hozzá.

A vezérőrnagy azt mondta:

a NATO értékelése szerint Koszovó területén stabil a biztonsági helyzet.

Ugyanakkor kiemelte: bármikor eszkalálódhat a helyzet, az elmúlt napokban is tapasztalhatták a megnövekedett etnikai feszültséget.

A koszovói helyzet kapcsán több kérdés is elhangzott arról, hogy miként alakulhat a koszovói misszió jövője, lehet-e szó létszámcsökkentésről. Erre mindhárman azt emelték ki, azt nem a naptár határozza meg, a kulcs, hogy a két fél, Belgrád és Pristina párbeszéd útján megegyezzen.

Benkő Tibor azt is hangsúlyozta: Afganisztán tanulságos példa. Nem a politikusnak kell eldönteni, hanem hallgatni kell a műveleti parancsnokra – jelentette ki a miniszter.

A sajtótájékoztatót követően Benkő Tibor állománygyűlésen megköszönte a KFOR magyar katonáinak helytállását, többek között, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés során is tanúsítottak.

A miniszter hangsúlyozta a honvédelmi és haderőfejlesztési program folytatását, melynek kiemelt része az életpálya, a katonákról való gondoskodás. Ennek kapcsán a miniszter bejelentette az állomány előtt, hogy még novemberben bruttó 80 ezer forintot, plusz SZÉP-kártyán nettó 50 ezer forintot kap minden magyar katona.

A tisztjelöltek 50 ezer forintos juttatást kapnak, míg a honvédelmi alkalmazottak bruttó 100 ezer forintot és SZÉP-kártyán 50 ezer forintot kapnak. A katonák ezen felül még az év végén vagy a jövő év elején kapnak hathavi juttatást, „fegyverpénzt”. Annak kidolgozása még folyamatban van, hogy ezt ki és milyen formában kaphatja meg.