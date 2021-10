Kacsalábon forgó házat emelt feleségének a nyugdíjas

Vojin Kusic felesége régóta nagy házátalakításra vágyott. Napsütötte hálószobája mellé olyan nappalit is akart, amelyből láthatja, ki sétál el éppen a házuk előtt.

Emiatt a férfinak szinte az egész házat át kellett építenie, le kellett bontania a két hálószobájuk közötti falat, és át kellett pakolni minden elektronikai eszközt. Komoly munka volt, de a felesége kedvéért megtette.

Amikor az egyik fiuk megnősült, a férfi és felesége a második emeletről a földszintre költözött. Itt újabb építészeti beavatkozások vártak rá, lassan pedig már az egészbe kezdett belefáradni.

Ekkor jött a nagy ötlet: nem várja meg neje újabb kívánságait, hanem inkább épít egy új, 360 fokban elforgatható házat, amivel az alapproblémát sikerül elhárítani, felesége pedig majd úgy napozhat és arra nézhet ki az ablakon, ahogy és amerre csak akar.

"I've got tired of her complaints and frequent refurbishing of our family house and I said: I'll build you a rotating house so you can spin it as you wish," Vojin Kusic, 72 https://t.co/s428FOifAM

— Pelagia (@Ljiljana1972) October 9, 2021