Brutális gyilkosság történt Németországban

Múlt csütörtökön Németországban, Wuppertal városában egy 33 éves nő holttestére találtak a saját lakásában, miközben a saját kétéves kislánya ölelte át a halott anyját – közölte a The Sun.

A rendőrséget a szomszédjuk hívta ki, amikor sikaltozást és üvöltéseket hallott a szomszéd lakásból. A hívást követően a rendőrök és a mentők azonnal a helyszínre siettek.

A mentősök egyből megkezdték a nő újraélesztését, de az életét már nem tudták megmenteni.

Toddler found huddled over body of dead mum after she was ‘strangled with hookah pipe by her ex-partner’ https://t.co/vR5alL0qaI

— The Sun (@TheSun) October 12, 2021