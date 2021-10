A Facebook alapítója vagyonával segíthette győzelemhez Bident

Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója több százmillió dollárt juttatott a 2020-as választások alatt olyan, névleg párton kívüli nonprofit szervezetekbe, amelyek a választási irodák finanszírozását manipulálva a demokrata szavazatok javára billentették a mérleg nyelvét – derült ki a The Federalist által közzétett tanulmányból.

A William Doyle, a texasi Irvingben található Caesar Rodney Választáskutató Intézet vezető kutatója által végzett elemzés szerint a magánforrás-finanszírozás a kulcsfontosságú csatatérállamokra irányult, hogy növelje az akkori demokrata elnökjelölt, Joe Biden szavazatarányát riválisával, a republikánus Donald Trumppal szemben.

Az olyan államokban, mint Georgia, ahol Biden 12 ezer szavazattal nyert, és Arizona, ahol tízezer vokssal diadalmaskodott, a hatalmas többletforrások a jelek szerint a Bident juttatták győzelemre. A jelentésben azt állítják, hogy nem hagyományos kampányfinanszírozásról vagy lobbizásról volt szó, hanem a „jogi kiskapuk” ügyes manipulálásáról, ami valószínűleg lehetővé tette, hogy a 2020-as választást a világ egyik leggazdagabb embere „megvásárolja”.

Célzott pártfinanszírozás a csatatérállamokban

William Doyle és csapata szerint a választási adminisztráció magánfinanszírozása az, ami jelentősen megkülönbözteti a 2020 novemberi elnökválasztási kampányt minden korábbitól. A Mark Zuckerberg által pénzelt két nonprofit szervezet – a Technológiai és Polgári Élet Központ (CTCL) és a Választási Innovációs és Kutatási Központ (CEIR) – állítólag 419,5 millió dollárt (130 milliárd forintot) utalt át a Facebook vezérigazgatójának magánforrásaiból a helyi önkormányzatok választási irodáiba.

A demokrata voksok megszerzésére használt módszerek a leírások szerint az adminisztratív gyakorlatok és adatmegosztási megállapodások sokaságától kezdve a kulcsfontosságú, ingadozó államokban folytatott közvetlen kampányokig terjedtek.

As usual, the NY Post front cover says it all —

Mark Zuckerberg spent $419M on nonprofits ahead of 2020 election — and got out the Dem vote

The 2020 election was bought by one of the world's wealthiest and most powerful men

Story: https://t.co/ctOGoRTGLG

— ᖇOᗷEᖇT ᒍᗩY ᗰᗩᖇᑕᘔᗩK 🌹 (@marczak_rob) October 14, 2021