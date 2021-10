Novák Katalin: Magyarország biztonságos ország

Megosztás Tweet



Az antiszemitizmus elleni küzdelem fontosságát emelte ki szerdán Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter a holokauszt emlékezetéről és az antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló malmői nemzetközi konferencián. Novák Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarországi ellenzéki összefogásban van olyan párt, amelynek tagjai között ma is akadnak antiszemita megnyilvánulások.

Novák Katalin a fórumon az MTI-nek telefonon nyilatkozva hangsúlyozta: a holokauszt emlékének az életben tartása és az antiszemitizmus elleni határozott fellépés Európa-szerte, így Magyarországon is nagyon fontos. Kiemelte, hogy mivel a holokausztnak nagyon sok magyar áldozata is volt.

Az antiszemitizmus veszélyével kapcsolatban hangsúlyozta: folyamatosan harcolni kell a jelenséggel, mert újra felütheti a fejét. „Az antiszemitizmus most is jelen van, akár itt Svédországban is, de Európa-szerte nagyon sok helyen” – szögezte le.

A miniszter elmondta: felszólította a konferencia résztvevőit, mondják ki egyértelműen, hogy

ma Európában nem szabad hagyni, hogy antiszemita nézetek képviselői a kontinensen kormányzati, döntéshozói pozícióba kerüljenek.

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarországi ellenzéki összefogás nyíltan antiszemita képviselőket is indít, illetve van olyan párt, amelynek tagjai között ma is akadnak antiszemita megnyilvánulások. Kiemelte, hogy amennyiben hatalmat kapnak, úgy antiszemita gondolkodású emberek is kormányzati pozícióba kerülhetnek.

Hangsúlyozta: a magyar kormány sokat tesz a holokauszt emlékének megőrzéséért, a holokauszt oktatása a Nemzeti alaptanterv része, az erről szóló tananyagot pedig zsidó szervezetekkel közösen dolgozták ki. Magyarország emellett megtartja a holokauszt emléknapját, illetve több más módon is támogatja a zsidó közösséget.

Ilyen például a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga felújítása, amely szintén a zsidó közösség biztonságos életéhez járul hozzá - tette hozzá. Kitért Magyarország határainak megvédésére is, amely szerinte a többi között szintén az ország zsidó közösségeinek védelmét is szolgálja.

„Ha a magyar határokat védjük, hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarországon a zsidó és nem zsidó magyarok, a zsidók és keresztények békében és biztonságban élhessenek együtt” – jelentette ki.

Büszkék lehetünk arra, hogy

ma Budapest egy biztonságos város, hogy ma Magyarország biztonságos ország és hogy a zsidók és a nem zsidók is biztonságban élhetnek Budapesten és Magyarországon

– tette hozzá Novák Katalin, aki emellett elmondta, hogy a konferencia idején ő maga is személyesen tudott beszélni egy 1956-ban Svédországba távozott, magyar holokauszt túlélővel.

Stefan Löfven svéd miniszterelnök tavaly januárban intézett meghívást mintegy 50 ország állam- és kormányfőihez, kutatókhoz, szakértőkhöz és a civil társadalom képviselőihez, hogy vegyenek részt a fórumon. A program célja, hogy közösen tegyenek konkrét lépéseket a holokauszt emlékezetével és az antiszemitizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos munkában.

Úgy tervezték, hogy a rendezvényt tavaly októberben, 75 évvel a második világháború befejezése és Auschwitz-Birkenau náci német haláltábor felszabadítása után tartják.

A 2020-as év egyben az első stockholmi nemzetközi holokausztfórum és a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség (IHRA) megalakulásának 20. évfordulóját is jelentette. A koronavírus világjárvány miatt azonban a malmői fórumot egy évvel későbbre halasztották.