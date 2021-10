Mary-Kate és Ashley Olsen után neveztek el a kétfejű teknősbébit

A Biedsey-foki Vadközpont gondozói elmondták, hogy állateledelként használt vérféreggel és ételgranulátummal etetik a kis teknőst. A ritka rendellenességgel született teknős két feje önállóan működik, különböző időben merülnek fel levegőért. A páncél alatt a teknősnek két emésztőrendszere fejlődött ki a teste két oldalának táplálására.

A kétfejű teknős egy nyugat-barnstable-i védett fészkelőhelyen kelt ki, de a kutatók féltették, ezért úgy döntöttek, hogy a menhelyre költöztetik. A központ állatorvosa és a gondozók is megfigyelés alatt tartják a teknőst, amelyet a tévésztár ikrek, Mary-Kate és Ashley Olsen után neveztek el.

A rare two-headed turtle is being cared for by the veterinary staff at New England Wildlife Centers.

The diamondback terrapin hatchling has two heads and three legs on each side.https://t.co/oK0Orz2roF

