Megerőszakoltak egy nőt a templomkertben

Megerőszakoltak egy nőt, Aylesbury városának egyik templomkertjében – írja az Dailystar.

A nyomozók arra kérték a lakosságot, hogy aki a szomszédos utcákban tartózkodott Vasárnap reggel 6 óra környékén, az jelentkezzen a helyi rendőrségnél, hogy segítse a nyomozást.

„A nyomozás nagyon korai szakaszában vagyunk, és alapos vizsgálatokat folytatunk, hogy kiderítsük, pontosan mi történt” – közölte a Jason Simpson nyomozótiszt.

