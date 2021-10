Tyson kórházba juttatta ellenfelét a KO-val

Megosztás Tweet



Tyson Fury azon túl, hogy egy földrengető KO-val védte meg világbajnoki övét és becsületét is Las Vegasban, szombat esti ellenfelét Deontay Wildert kórházba is juttatta. Wilder még a mérkőzésük előtt a nehézsúly brit királyát azzal vádolta, hogy az csalással nyerte meg korábbi mérkőzésüket.

A szombat esti összecsapás hivatalosan a 11. menetig tartott, aztán Wilder számára jött a 12. is, de az már a kórházban zajlott. Ezt a hírt nem verték nagy dobra, de tagadni is kár lett volna. Malik Scott, Wilder edzője el is ismerte a sajtóértesüléseket, és ha már kiszivárgott, sietve hozzá is tette, hogy kéztörés miatt kellett ellátni a nagymenő, de újra csak legyőzött sportolóját.

In case you missed it: Tyson Fury KO's Deontay Wilder #FuryWilder3 pic.twitter.com/xLNxuhz69H — SportzStew Ⓥ (@sportzstewcom) October 10, 2021

Közben Tyson nem győzi ünnepelni magát és a nagyotmondó versenyben is világbajnokhoz illő módon akar alakítani. Twitter oldalán ugyanis kijelentette, hogy a boxtörténelem minden óriását képes lenne legyőzni, hívják akár Mike Tysonnak, Muhammad Alinak, vagy Lennox Lewis-nak. Tyson Fury magabiztosságából az hallatszik ki, hogy a nagy elődöknek az a szerencséjük, hogy nem vele egy időben versenyeztek.