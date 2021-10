Erős földrengés rázta meg Hawaii környékét

6,2-es erősségű földrengést észlelt helyi idő szerint vasárnap az amerikai földtani intézet Hawaii közelében.

A földmozgás fészke mintegy 35 kilométer mélyen volt, Naalehu szigetétől délre.

#BREAKING #USA #HAWAII

🔴 HAWAII: TWO STRONG EARTHQUAKES, BOTH OVER 6.0 IN MAGNITUDE, STRUCK OFF THE COAST OF THE BIG ISLAND! 🚨

The USGS says two earthquakes in magnitude of 6.1 and later 6.2 struck about 17 miles South of #Naalehu.#BreakingNews #Video #Sismo #Earthquake pic.twitter.com/0FdL93xggq

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 11, 2021