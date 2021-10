Két nappal Kurz lemondása után, máris beiktatták az új osztrák kancellárt

Megosztás Tweet



Két nappal Sebastian Kurz lemondása után beiktatták az új kancellárt Ausztriában. Alexander Schallenberg eddig külügyminiszterként dolgozott Kurz kormányában, és azt ígérte, hogy szorosan együttműködik majd a jövőben Sebastian Kurzcal, akinek egy korrupciós nyomozás miatt kellett hátrébb lépnie, méghozzá a koalíciós partner, a Zöld Párt nyomására. Egyelőre marad a néppárti–zöld koalíció Ausztriában – hangzott el az M1 Híradójában.



Az új kancellár kinevezése előtt Alexander Van der Bellen osztrák államfő úgy fogalmazott: a leendő kormányfőnek megvan minden adottsága ahhoz, hogy ezt a posztot betöltse.

Az új szövetségi kormánynak legnagyobb felelőssége, hogy folytassa a megkezdett folyamatokat, és visszaállítsa az emberek bizalmát a politika iránt

– mondta az osztrák államfő.

Alexander Schallenberg nem ismeretlen az osztrák közéletben, eddig Ausztria külügyminisztere volt. Diplomata családból származik, külföldön is elismert politikus, akinek kormányzati gyakorlata is van. 2019 júniusától az első Kurz-kabinetet követő szakértői kormányban külügyminiszterként és később kancelláriaminiszterként is dolgozott. A második Kurz-kormány 2020 januárjában megerősítette külügyminiszteri hivatalában.

Első nyilatkozatában a kancellár stabil és felelősségteljes kormányzást ígért.

Egy dolgot világossá szeretnék tenni: természetesen szorosan együtt fogok működni majd Sebastian Kurzcal, a Osztrák Néppárt frakcióvezetőjével, akinek vezetésével a néppárt két parlamenti választáson is győzni tudott. Minden más megoldás abszurd lenne

– fogalmazott az új kancellár.

Sebastian Kurz szombaton azután mondott le kancellári posztjáról, miután közvetlen környezetében vizsgálatot kezdett a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt. A vizsgálatot és azt, hogy a kancellár gyanúba keveredett, elfogadhatatlannak találta a kormánykoalíciós partner, a Zöld Párt, és kihátrált Sebastian Kurz mögül, ezzel az összeomlás szélére sodorva a kormányt. A botrány miatt az ellenzék arra készült, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kancellár ellen.

Most a legfontosabb a stabilitás, és az, hogy elkerüljük a káoszt – így fogalmazott szombat este Sebastian Kurz, amikor bejelentette távozását, okafogyottá téve a bizalmatlansági indítványt.

Az ügyészség múlt heti akcióján azt próbálta kideríteni, manipulálta-e a néppárt az Österreich című lapban megjelent közvélemény-kutatási adatokat 2016-ban, hogy jobb színben tüntesse fel magát, és közpénzből fedezték-e ezt a megjelentetést. A lemondott kancellár többször hangsúlyozta, hogy alaptalanok az ellene felhozott vádak. Sebastian Kurz, aki akkoriban a párt feltörekvő politikusaként külügyminiszter volt, érintettsége cáfolataként arra emlékeztetett: 2016-ban nem volt sem a néppárt elnöke, sem kancellár.

Sebastian Kurz továbbra is az Osztrák Néppárt elnöke marad és frakcióvezetőként dolgozik tovább a parlament alsóházában.

Hétfőn beiktatták az osztrák diplomácia új vezetőjét is. Alexander Schallenberget a külügyminiszteri poszton Michael Linhart váltja, aki eddig Ausztria párizsi nagykövete volt.