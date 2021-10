Bidenék népszerűsége a mélyben, eközben ők a Holdról ábrándoznak

Az űrkutatási világhét alkalmából az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) a gyermekeknek készített egy videót a YouTube-on, amelyben az űrkutatás csodáit mutatja be Kamala Harris alelnök vendégszereplésével.

Harris, aki az Egyesült Államok Nemzeti Űrtanácsának elnöki tisztségét is betölti, a videóban látványosan és mély átéléssel beszél kíváncsi hallgatóinak a holdi kráterek iránti rajongásáról.

I love the idea of exploring the unknown. There's so much out there that we still have to learn. As the chair of the National Space Council, I'm eager to get our young people interested in STEM and space exploration. Watch “Get Curious” at https://t.co/d7UDjdh8NG pic.twitter.com/UYvZzsNgId

