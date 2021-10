Romániában a veszélyhelyzet „rosszabb, mint az előző három együttvéve”

Megosztás Tweet



Két hétre vesztegzár alá került egy romániai megyeszékhely: Szörényváron hétfőtől átállnak online tanításra az iskolák, nem fogadnak gyerekeket az óvodák és nem nyithatnak ki a vendéglátóhelyek, illetve kulturális intézmények. Tragikus a helyzet szinte az egész országban, sokszor csak a kórházak előtt parkoló mentőkben tudják lefektetni és ellátni a fertőzött betegeket. Az utóbbi napokban minden járvánnyal kapcsolatos mutató alapján a legrosszabbak között volt Románia a világ országai közül – számolt be az M1 Híradója.

– Vasárnap este még szabadon járhatnak-kelhetnek a dél-nyugat romániai Szörényvár lakói. Hétfő este nyolc órától azonban két hétre lezárják a várost. A város bejáratait rendőrök és a csendőrség ellenőrzi majd és csak igazolással, például munkavégzés vagy áruszállítás indokával lehet ki- és bemenni a településre.

A városon egész napos kijárási korlátozás lép érvénybe, csak igazolással hagyhatják el az otthonaikat a lakosok, munkavégzés, egészségügyi ellátás vagy halaszthatatlan teendők miatt. A kijárási tilalom az oltottakra nem vonatkozik. A kéthetes karanténidőszak alatt minden iskolában online tanrendre térnek át. Bezár minden étterem és szórakozóhely, kulturális intézmény. Megtiltják a magánrendezvények megtartását is.

A karantént azután rendelték el, hogy a városban a fertőzési ráta elérte a 10 ezreléket, viszont csak a lakosság alig több, mint negyede van beoltva.

A döntés megosztja az embereket, egyesek nem hajlandók betartani a maszkviselés szabályait.

Az erdélyi Nagyszebenben is szigorították a korlátozásokat. Minden nyilvános helyen kötelező maszkot viselni, valamint hétvégén az éttermeknek este tíz órakor be kell zárniuk, és csak az mehet ki az utcára aki be van oltva.

Drámai helyzet uralkodik a bukaresti kórházakban is.

Az oxigénellátásra szoruló betegek egymástól néhány lépés távolságra fekszenek az intenzív osztályokon.

Hiába emelték meg az ágyak számát, így is túl sok a beteg, az orvosok és nővérek pedig egyre fáradtabbak.

Egy bukaresti sürgősségi kórház vezetője szerint a mostani veszélyhelyzet rosszabb, mint az előző három együttvéve. Hozzátette, hogy a legtöbb beteg oxigénellátásra szorul.

A román fővárosban szombaton már csaknem 1600 fertőzöttet ápoltak intenzív osztályon, ráadásul egyre több kiskorút. A román és a magyar kormány pénteken megegyezett arról, hogy szükség esetén hazánk kórházaiba szállítsák a betegeket.

A román katasztrófavédelem vezetője pénteken azt mondta, néhány napba telhet amíg pontosan meghatározzák hogy milyen körülmények között hány beteget lehet átszállítani illetve hány kísérő mehet velük. Arról is beszélt hogy a határmenti térségekből mentővel vinnék át a betegeket a közelebbi magyar kórházakba, mivel a lélegeztetőgépre szoruló páciensek repülővel történő szállítása túlságosan kockázatos lenne – ismertette a helyzetet a közmédia bukaresti tudósítója.

A fővárosban csendőrök ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Pénteken az operatív törzs úgy döntött, hogy minden ötvennél több alkalmazottat foglalkoztató cégnek át kell térnie a távmunkára, ahol pedig ez nem lehetséges, be kell vezetni a lépcsőzetes munkakezdést.

A címlapfotó illusztráció.