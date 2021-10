Politikai taktikázásra cseréli a kancellári kimértséget Kurz

Megosztás Tweet



Csúcsüzem volt szombaton az osztrák belpolitikában, egymást követik a fontos találkozók. Ezeken eldőlt, hogy egy új kancellárral tovább működhet-e az eddigi néppárti-zöld koalíció. Sebastian Kurz szombat este lemondott egy 2016-os korrupció-gyanús ügyben indult nyomozás miatt. Az exkancellár ártatlannak tartja magát, de muszáj volt hátrébb lépnie, mert a Zöldek kihátráltak mögüle. Az ellenzék szerint ez nem elég: nem csak Kurznak, hanem a teljes koalíciónak mennie kell – számolt be az M1 Híradó.



A szombat esti kabinetülés után rendkívüli sajtótájékoztató tartott Sebastian Kurz osztrák kancellár, ahol bejelentette lemondását.

„Ezekben a nehéz időkben, nem a személyes vagy pártérdekeknek, vagyis a politkai takitkázának kell elsődlegesnek lennie, hiszen számomra a hazám sokkal fontosabb, mint a személyem. Most a legfontosabb a stabilitás, és hogy a pártok közötti helyzetet megoldjuk és elkerüljük a káoszt” – fogalmazott Sebastian Kurz.

Hozzátette, hogy egyeztetett az Osztrák Néppárt vezetésével, és Alexander Schallenberg külügyminisztert javasolják az államfőnek a kancellári posztra.

A kormányválságot az idézte elő Ausztriában, hogy a kancellár közvetlen környezetében vizsgálatot kezdett a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A távozó kancellár azonban ismét hangsúlyozta, hogy hamisak az ellene felhozott vádak.

„Sebastian Kurz már korábban, tehát nem a tegnapi lemondó nyilatkozatában is hangsúlyozta, hogy 2016-ban ő sem a párt elnöke, tehát a Néppárt elnöke, sem kancellár sem a pénzügyminiszter vezetője, minisztere nem volt. Mert maga a korrupciós ügy, az, hogy állítólag 2016-ban a pénügyminisztérium kozmetikázott olyan közvélemény kutatási adatokat, amelyek a néppárt előnyét szolgálnák. Ma reggel már az Österreich című napilap, ez a médiacsoport is bejelentette, hogy valószínűleg pereli az államot mert náluk is voltak házkutatások, hogy ők fogadták el a kenőpénzt satöbbi. Tehát Kurz határozottan visszautasítja a vádakat, hogy bármi köze lenne ehhez a 2016-os ügyhöz”

– számolt be Kántor Yvette, a közmédia bécsi tudósítója.

Kurz azt is bejelentette, hogy továbbra is az Osztrák Néppárt elnöke marad és frakcióvezetőként dolgozik tovább az osztrák parlament alsóházában.

Die vergangenen Tage haben gezeigt: wenn wir das Gemeinsame vor das Trennende stellen, kommt Österreich voran. Mein Angebot: Schlagen wir ein neues Kapitel auf und übernehmen Verantwortung für die vielen, wichtigen Projekte in unserem Land. (1/2) pic.twitter.com/CeQoAoG2FR — Werner Kogler (@WKogler) October 10, 2021

Nem sokkal később megszólalt a koalíciós partner Zöldek vezetője is. Werner Kogler bejelentette, hogy folytatják a közös kormányzást.

„Sebastian Kurz lemondása a szövetségi kancellári tisztségről a jövőbeni együttműködés és a felelősségteljes kormányzás szempontjából is megfelelő lépés volt. Ez azt jelenti, folytathatjuk a törvényhozói munkát, amely során számos rendkívül fontos ügyben kell döntést hoznunk, így például a költségvetés elfogadásában”

– fogalmazott az alkancellár.

Kevésbé lelkesen reagáltak az ellenzéki pártok a kancellárcserére.

A Zöldeken fog múlni kivel akarnak kormányozni, de kérdés, hogy az elmúlt hetek és az elmúlt órák után még mindig stabil kormányról beszélünk-e – fogalmazott Pamela Rendi-Wagner, az ellenzéki Osztrák Szociáldemokrata párt vezetője.

A héten kirobbant ügy miatt az ellenzék arra készült, hogy kedden bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen. Így viszont egy ilyen kezdeményezésnek valószínűleg már nem lenne többsége.