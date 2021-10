Lassan gurulnak a jelzőlámpa felé: hétfőn kezdődnek a német koalíciós tárgyalások

Több mint egy hétig folytak az előzetes erőfelmérő tárgyalások a német parlamenti választásokat megnyerő Szociáldemokrata Párt (SPD), valamint a Zöldek és a Szabaddemokrata Párt (FDP) között. A tét: meg tudnak-e egyezni a legfontosabb ütközési pontokban, hogy a három párt részvételével létrejöjjön a piros-sárga-zöld jelzőlámpa-koalíció. Ez azonban nem lesz sétagalopp – mutat rá a német Focus Online elemzése.

Robert Habeck, a Zöldek frakcióvezetője azt mondta, hogy az FDP-t nem szabad „puszta díszletnek” tekinteni. Habeck szavai szerint a jelzőlámpa-koalíció „nem egy vörös-zöld szövetség, amiben a sárga csak egy kis kötőanyag”. Michael Kellner, a zöldpárt országos igazgatója már látja „a bizalom alapjait”, de azt is, hogy hosszú út vezet a kormánykoalícióig. „Biztos vagyok benne, hogy megoldást találunk az ország problémáira” – jelentette ki Kellner.

Volker Wissing, az FDP főtitkára hangsúlyozta pártja nyitottságát. Bizonyos kérdésekben „nem lesz könnyű” közös nevezőre jutni, de a liberálisok a megoldásra fognak törekedni. Wissin azt is mondta: bízik abban, hogy a balközép- és liberális pártok a jövő héten megegyeznek a koalíciós feltételekről.

A konzervatívok presztízsvesztése

Az előjelek biztatóak, ám még mindig kudarcba fulladhatnak a tárgyalások, azok eredményessége ugyanis attól is függ, mire jut egymással a két nagy konzervatív párt. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) viszonya jelenleg annyira kaotikus, hogy jelenlegi állapotukban még a nagykoalíciót szorgalmazó FDP sem tartja kormányképesnek azokat. Armin Laschet, aki története legnagyobb vereségébe vezette a CDU-t, szerdán felajánlotta lemondását a párt választmányának.

There's been a lot of talking going on in German politics this week, as the Social Democrats, the Greens and the Free Democrats began exploring the possibility of a coalition. In the meantime, Angela Merkel's conservatives are in disarray.

