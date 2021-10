Zemmour: Népességcsere zajlik, és Macron a kisujját sem mozdítja

Megosztás Tweet



Nike-t akarnak viselni, igen – de burkával! Így foglalta össze a bevándorlók asszimilációjának szerinte teljes csődjét Eric Zemmour a Boulevard Voltaire című lapnak adott nyilatkozatában, kifejtve, szerinte mi az oka az elnök teljes passzivitásának. Emmanuel Macron ötéves hivatali ideje alatt beözönlött 2,5 millió bevándorló – mutat rá, és a teljes iszlamizálódástól félti „az 1500 éve keresztény Franciaországot”. Szerinte 2022-ben a választáson már maga az ország lesz a tét.

„Miközben Németországba Lengyelországból, Romániából és Magyarországról érkeztek bevándorlók – a szíriaiakat pedig egyáltalán nem fogadják be akkora tömegekben, mint amiről beszélnek – mihozzánk, Franciaországba özönlenek az algériaiak, marokkóiak, tunéziaiak és a Fekete-Afrikából érkezők” – egyebek mellett ezt hangsúlyozta a Boulevard Voltaire-nek adott nyilatkozatában a nemrég a Budapesti Demográfiai Csúcson is részt vevő Eric Zemmour elemző, esszéista Emmanuel Macron köztársasági elnök most véget érő elnöki ciklusával kapcsolatban. Úgy vélte: „ez valójában a lakosság nagy népességcseréje.”

Cambadélis elmélete

„Macron hivatali ideje alatt újabb 2,5 millió külföldit fogadtunk be, többségük nem európai. Emellett hatszáz- és kilencszázezer között van az illegális bevándorlók száma” – részetezte Zemmour, hogy szerinte mit rejt a népességcsere fogalma.

És a köztársasági elnök a kisujját sem mozdítja – tette hozzá Zemmour, majd így folytatta: meg kell értenünk az okát, hogy miért nem. „Macronnak négy évébe telt, hogy megértse: fontos neki a bevándorlás. Ő ugyanis a gazdaságban mozog otthonosan, annak logikája szerint gondolkodik” – fogalmazott.

Zemmour szerint a baloldali-technokrata politikai szereplők rendre „Cambadélis elméletét veszik át”. A francia Szocialista Párt volt főtitkára, Jean-Christophe Cambadélis mondta ugyanis a bevándorlókra, hogy „mindannyian Nike-t akarnak majd viselni” – tehát, hogy a modern ruházat átvételével a bevándorlók egyben asszimilálódnak is. „Ez az elmélet megragadt bennem: Nike-t akarnak majd viselni, igen, de burkával és djelabával!” A gazdaságmániás szemlélet kultúra nélkül bizony kész öngyilkosság, mutatott rá az elemző, aki szerint Emmanuel Macron ennek a vulgáris, gazdaságközpontú szemléletnek a megtestesítője.

Barátság halott fehér férfiakkal

Azok többsége, akikkel igazán összebarátkoztam, már halott – utalt Zemmour a francia konzervatívok korábbi nagy nemzedékére, melynek meghatározó szereplőihez, Philippe Séguinhez és Charles Pasquához fűzte szoros kapcsolat. Az elemző utalt róluk írt könyveire is.

Zemmour ezúttal is kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy indul-e jövőre a köztársaságielnök-választáson. Azt viszont leszögezte, hogy megméretése esetén nem a többi elnökjelölttel kíván foglalkozni: „Egy kérdést teszek fel magamnak. Milyen lesz Franciaország a következő harminc évben? Az én témám nem Macron, nem Marine Le Pen, nem Bertrand, hanem Franciaország! Nem vagyok hivatásos politikus.”

Hozzátette: „Úgy gondolom, hogy a hazai politikai osztály egyetlen jelöltje sem ad választ arra a kérdésre, amelyet felteszek magamnak. Franciaország belebillen, beleborul-e az iszlám civilizációba? Az Umma (a világ muszlimjainak közössége – a szerk.) tagjává válik? Ez a tét. Ez egy civilizációs váltás!”

„Franciaország 1500 éve keresztény. Vajon iszlám ország lesz belőle? Ez nem kis dolog. Én innen nézem a politikai szférát, és azt látom, hogy sok jelöltet nem érdekel a történelem, és úgy tesznek, mintha nem is létezne” – jegyezte meg Zemmour.

Az elemző aláhúzta: „Ez Európa, itt a gazdaságcentrikus szemlélet és népességcsere nem működik!” Ezeknek az eszközöknek az alkalmazása szerinte „aporia” (a filozófiában ez a fogalom az úttalanság, kiúttalanság, valamely probléma feloldásához való eljutás lehetetlensége – a szerk.).

Giscard megértette

Hogy alátámassza az elmondottakat, a nemrég elhunyt köztársasági elnököt, Valéry Giscard d’Estaing-t hozta fel példaként. „Távozása után Giscard sok mindent megértett. Ő volt a legintelligensebb mind közül. Már 1990-ben migrációs invázióról beszélt. Ezt mondom én is, és hírhedt szélsőjobboldaliként tekintenek rám.”

Zemmour szerint azért használta Giscard d’Estaing ezt a kifejezést, mert megértette a demográfiai változásokat. Az esszéista hozzátette: ő is Giscard példáján érette meg, mi történt Franciaországban. Szerinte ugyanis Giscard valóban megtestesíti a francia politikai osztály 60-as és 70-es évekbeli változását.

„Amikor De Gaulle tábornok azt mondta amerikai nagykövetnek: »Ezt már ezer éve mondom«, ez azt jelentette, hogy az egész francia történelmet a fejében tartotta, és megértette, hogy minden, ami történik, annak fényében történt, amit XV. Lajos tett, annak fényében, amit XIII. Lajos tett, annak fényében, amit Bonaparte tett. Mindaz, amit ők tettek, az De Gaulle volt. Giscard ezzel szemben az a politikus, aki már ki akart szállni ebből. Azt hiszi, hogy túl vagyunk a történelmen, és hogy békét kötöttünk két örökös ellenségünkkel, Angliával és Németországgal, tehát ennek a tragikus történelemnek vége. Azt mondja, hogy ez most a fogyasztás, a hedonizmus és az individualizmus kora. Ezért hozza meg azokat a döntéseket, amiket meghozott. Ám élete végén megértette a hibáját” – mutatott rá Zemmour.

Az esszéista úgy fogalmazott: Giscard azt értette meg, hogy „a tragédia visszatér, és hogy ismét háborúban állunk. Megértette, hogy a tét Franciaország, annak fennmaradása. Ez a tétje az elnökválasztásnak. Macron viszont mindezt nem érti. Gyakorlatilag egy vita két pólusa vagyunk, amely nem a társadalomról, hanem a civilizációról szól. Ez a vita nem maradhat el”.

Kérdésekre válaszolva Zemmour Marine Le Penről elmondta: a Nemzeti Tömörülés, az RN párt vezető politikusa nem ezekkel a kérdésekkel, hanem például az euróval foglalkozik. Bár ezek szerinte is fontos kérdések, Le Penről úgy vélekedett: „Az ő ideje lejárt.”