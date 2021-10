Szoros küzdelem: Babis pártja nyerésre áll Csehországban

Szombat délután két órakor az urnazárással befejeződött a kétnapos parlamenti választás Csehországban, amely négy párt igen szoros küzdelmét hozta.

A szavazatok többségét – 27,6 százalékát – az Andrej Babis vezette ANO (Igen) szerezte meg, számolt be a Prágai Rádió angol nyelvű honlapja szombat délután.

A második helyen a jobboldali, hárompárti Spolu koalíció (ODS, KDU-CSL, TOP 09) áll 27,2 százalékkal.

The following table shows partial results after 90% of the voting districts had reported.

🗳 The ANO party by PM Babiš is leading with 28%, followed by SPOLU with 26.1%, Pirates and Stan with 14,9%, SPD 9,9%, ČSSD 4,7%, PŘÍSAHA 4,7%.#volby2021

— Prague Morning (@PragueMorning) October 9, 2021