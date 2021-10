Ő lehetett a Zodiákus gyilkos – reagált az új bizonyítékokra az FBI

A 40 tagú, korábbi bűnüldöző hatósági nyomozókból és oknyomozó újságírókból álló csoport szerint új fizikai és törvényszéki bizonyítékok, valamint szemtanúktól származó információk alapján azonosították azt a férfit, aki a Zodiákus gyilkosként híresült el, és legalább öt gyilkosságért volt felelős Észak-Kaliforniában 1968 és 1969 között – számolt be róla a CNN.

A Case Breakers nevű csoport bírósági nyilatkozatokat is benyújtott, és több évtizedes képeket szerzett a férfi egykori sötétkamrájából, melyek közül az egyiken ugyanolyan sebhely van a homlokán, mint amiről a Zodiákus gyilkossági kísérleteit túlélők is beszámoltak. A közleményben megnevezték a gyilkost, Gary Francis Poste-ot, akiről úgy vélik, hogy 2018-ban hunyt el.

– mondta Jen Bucholtz, a hadsereg egykori kémelhárító ügynöke, a nyomozócsoport tagja. A Fox Newsnak hozzátette: az egyik levélben Poste teljes nevének betűit eltávolították, hogy egy alternatív üzenetet tárjanak fel.

„Tehát ismerni kell Gary teljes nevét ahhoz, hogy megfejtsük ezeket az anagrammákat” – mondta Bucholtz. „Egyszerűen nem hiszem, hogy máshogy bárki is rájöhetett volna” – hangsúlyozta.

Az új állításokra reagálva a San Franciscó-i rendőrség (SFPD) megerősítette a CNN-nek, hogy a nyomozás még mindig folyamatban van.

„Nem nyilatkozhatunk a lehetséges gyanúsítottakról, mivel ez még mindig egy folyamatban lévő nyomozás” – áll az SFPD közleményében.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), amely a kezdetektől részt vesz az ügy felgöngyölítésében, szintén nem kommentálta a Case Breakers állításait.

„A Zodiákus ügye továbbra is folyamatban van. Jelenleg nincs új információnk, amelyet megoszthatnánk” – közölte az FBI a CNN-nek adott nyilatkozatában.

A független nyomozócsoport szerdai közleményében azt is tudatta, hogy az általuk gyanúsított férfi, Gary Francis Poste felelős Cheri Jo Bates 1966-os meggyilkolásáért is.

A csapat szerint több szál is összeköti a kaliforniai Riverside megyében meggyilkolt nőt és a gyanúsítottjukat: Poste a légierő veteránja volt, amikor egy fegyveres incidens miatt orvosi vizsgálatot végeztek rajta egy kórházban, amely 15 percre volt a Bates-gyilkosság helyszínétől.

Akkoriban, a helyszínelés során begyűjtöttek egy festékfoltos karórát, amelyet feltehetően a gyilkos viselt. Poste több mint négy évtizeden dolgozott festő-mázolóként – közölte a csapat. Ezen kívül a nyomozók egy katonai stílusú bakancs saroklenyomatát találták meg, amely egyezik a Zodiákus más gyilkossági helyszínein talált lábnyomok stílusával és méretével, valamint Poste bakancsával is.

