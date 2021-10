Gyerekek is meghaltak mikor összedőlt a ház

Több embert még eltűntként tartanak nyilván, miközben folyik a kutatás a romok között.

A georgiai kormány belügyminisztere a helyszínen azt mondta: nem lehet kizárni, hogy az 1981-ben épült társasház egyik támfala csuklott össze, ami összefüggésbe hozható a házon végzett felújítási munkákkal. A ház tulajdonosát és két építőmunkást őrizetbe vettek a biztonsági előírások megsértésének a gyanújával.

Correction: the official death toll at this time stands at 4 (@TvPirveli claimed 5 earlier) but there are fears that it could rise as the rescuers approach the first floor of a collapsed seven-story building. About 8 people are reportedly still trapped under the debris #Batumi pic.twitter.com/DiXqpFLAfv

