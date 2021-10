Babis beismerte vereségét, de továbbra is kormányfői megbízatásra számít

A szombaton délután zárult cseh képviselőházi választást a jobboldali, hárompárti Spolu (Együtt) koalíció nyerte Csehországban a szavazatok 27,75 százalékával. A második helyen az eddig kormányzó centrista ANO végzett 27,17 százalékkal, míg a harmadik hely a szintén jobboldali, kétpárti Polgármesterek-Kalózok koalícióé lett 15,57 százalékkal. Negyedikként bejutott a parlamentbe a Közvetlen Demokrácia Pártja (SPD) 9,58 százalékkal.

A kormánykoalíciós Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD), illetve a kormányt kívülről támogató Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) öt százalékon aluli támogatással kiestek a képviselőházból.



A kormányfő-pártelnök sajtóértekezleten leszögezte: miután mozgalma, az ANO kapta a legnagyobb támogatást, nem zárja ki, hogy Milos Zeman őt fogja megbízni kormányalakítással. Megjegyezte, hogy az ANO 72 mandátumot szerzett, míg a hárompárti Spolu koalíció keretén belül induló Polgári Demokratikus Pártnak, a második legerősebb pártnak, 34 képviselője lesz csak a parlamentben. A Spolu kormányfőjelöltje a polgári demokraták elnöke, Petr Fiala.

‼️ Babiš and his ruling ANO party lost their bid for re-election.

🤝 The Pirates and Mayors & Independents, Spolu/Together can form a comfortable majority in the lower house.

👇 Will Petr Fiala the new Czech Prime Minister?https://t.co/i5iWy9KgDv pic.twitter.com/960leLcXJY

