Üres polcok, emelkedő árak: veszélyben lehet a karácsony?

Az európai áruforgalom erősen túlterhelt. A szűk keresztmetszetek hatással lehetnek a karácsonyi időszakra is. Továbbra is súlyos problémákat okoz a globális ellátási hiány, dominóeffektus alakulhat ki a kikötők, a szállítmányozók és a tehervasutak felé is.

Mindez veszélyt jelenthet a karácsonyi vásárlási szezonra is, mellette pedig azzal is fenyeget, hogy a végfelhasználók áremelkedéssel találkoznak – írja a Focus online. Az ellátási láncok túlterheltek, és jelenleg az északi-tengeri kikötők és a hátország közötti területeken is azzal fenyeget, hogy ezek a láncok megszakadhatnak. Egyre több a konténer a kikötőkben, a teherhajóknak pedig a kikötőkön kívül kell várakozniuk.

Vontatóhajókkal és munkagépekkel próbálták kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 28-án (Fotó: MTI/EPA/Szuezi-csatorna Hatóság)

Az év eleji, úgynevezett „ellátási szűk keresztmetszetek” egyik oka az Ever Given konténerhajó elakadása volt, valamint a koronavírussal kapcsolatos kikötőlezárások többször okoztak káoszt Kínában. Mindezek eredményeképp az év során felhalmozott rakományok most egyszerre érkeznek meg a kikötőkbe, a konténerek felhalmozódnak, a teherautó-szállítók és az áruszállító vasutak pedig túlterhelődtek.

Kawus Khederzadeh, a Rethmann-leányvállalat Contargo ügyvezetője a Handelsblatt pénzügyi lapnak azt mondta: „a rotterdami kikötőben kilenc uszályunk várja jelenleg az engedélyezést a kikötésre.” Más importőrök arra panaszkodnak, hogy nem tudják kihozni konténereiket a rotterdami vagy hamburgi kikötőkből.

A Handelsblatt idézi Oliver Guttmannt, egy kiskereskedelmi célú importőrt, aki szerint egyes cikkeket valószínűleg nem fognak időben leszállítani az ünnepekre. Fenti okok miatt az árak is emelkednek,

akár tíz–tizenöt százalékos inflációval is lehet számolni az év végén.

Hozzátette még, hogy a termékválaszték is megszenvedi a jelen helyzetet, mivel az importőrök kiemelten az alapvető termékekre összpontosítanak.