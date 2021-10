„Truman Show elnökség” – Ismét nevetség tárgya lett Joe Biden

Megosztás Tweet



Darabokra szedték Joe Biden amerikai elnököt a közösségi médiában, miután újfent egy hamis Fehér Ház díszletből beszélt.

A Fehér Házzal szemben, az Eisenhower Executive Office Building déli udvari előadótermében kialakított díszletet Biden videokonferenciákhoz és online közvetített eseményekhez használja. A professzionális monitorokkal és világítással felszerelt Fehér Ház háttér ugyanaz, mint amit Biden a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcina harmadik adagjának beadásakor vett igénybe – számolt be róla a Fox News.

Nem sok kellett a közösségi média népének, csak úgy záporoztak a kérdések a virtuális díszlet létjogosultságával kapcsolatban.

„Truman Show elnökség” – írta gúnyosan a Human Events vezető szerkesztője, Jack Posobiec.

„Nem engedik be őt az igazi Fehér Házba?” – tűnődött Kimberly Morin New Hampshire-i újságíró.

„Miért érzi szükségét Joe Biden annak, hogy a valódi Fehér Házzal szemben lévő hamis Fehér Ház díszletét használja?” – tette fel a kérdést Benny Johnson konzervatív kommentátor és podcast műsorvezető.

„Emlékeztek a Trump zöldvászon-botrányra? Most Biden egy legókból készült díszletben tart beszédeket, és senkinek még csak a szeme sem rebben” – írta Twitter-bejegyzésében David Marcus, a Fox News rovatvezetője.

A kétségkívül meghökkentő megoldásra végül Stephen Miller, Donald Trump korábbi amerikai elnök főtanácsadója adta meg a választ.

„Azért használja Biden ezt a bizarr virtuális díszletet a televíziós találkozókhoz – és nem egy valódi szobát, mint a Keleti Szoba, a kabinetszoba, az Ovális Iroda, a Roosevelt szoba vagy az Ülésterem –, mert ez lehetővé teszi számára, hogy közvetlenül egy szemtől-szembe monitorról (a kamerán látható súgóüveg nélkül) olvassa fel a szöveget” – írta a Twitteren.

Az amerikai elnök díszletes trükkje az internetes mémgyártókat is megihlette. Egyikük például végtelen mennyiségű Bident szerkesztett az ablakba. Bár a fotóra végül csak négy fért fel: