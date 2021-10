Több ezer diákot evakuáltak Kortrijkban, egy fegyveres fiatalt keresnek

A felsőoktatási intézmény területére felfegyverzett rendőröket, valamint járőröket vezényeltek – írja a HLN. Frank Devos, a Vives szóvivője közölte, hogy az épületeket átkutatják. A diákoknak a termekben kell maradniuk. A diákok egy részét megkérték, hogy maradjanak távol az ablakoktól, elkerülve minden kockázatot, másik részüket rendőri kísérettel biztonságos helyre evakuáltak.

„Reggel 8.45-kor érkezett bejelentés a rendőrségre egy diáktól, hogy az iskola melletti buszmegállóban beszélt egy fiatalemberrel, aki a Vives Egyetemre akart beiratkozni" – mondta Devos szóvivő. „A diák azt hitte, hogy lőfegyvert látott a fiatalembernél, ezért hívta a rendőrséget. Mivel egy olyan férfiról van szó, akinek fegyvere lehet, a rendőrség azonnal a helyszínre érkezett, hogy lezárja az iskola területét, ahol a férfit utoljára látták. A diákokat és a személyzetet evakuálták. Jelenleg a rendőrség a különböző épületeket elszigeteli, és a helyszín kiürítését szervezi” – tette hozzá.

Iedereen in veiligheid. Politie doorzoekt de campus op zoek naar 1 verdachte en dat kan even duren. Bel je familie om te zeggen dat je oké bent. Iedereen is vrij om naar huis te gaan na evacuatie. Staat je auto op de parking? Even geduld uitoefenen aub.

— Hogeschool VIVES (@viveshogeschool) October 7, 2021