Elbarikádozták magukat és szekrénybe bújtak a texasi lövöldöző elöl a diákok

Egy osztályban épp történelemórán dördültek el a lövések. A diákok és tanáruk a folyosó végén található teremben asztalokkal, valamint egy könyvespolccal barikádozták el az ajtót, hogy a fegyverest távol tudják tartani – számolt be róla az NBC 5 Dallas-Fort Worth hírcsatorna.

„Nagyon közel volt” – mondta Dale Topham történelem tanár.

– tette hozzá.

A Timberview High School teacher shared a photo that shows a makeshift barricade that was made while sheltering in place with his students.

Credit: Dale Topham pic.twitter.com/UEFf2dcW9U

— 25NewsKXXV (@25NewsKXXV) October 6, 2021