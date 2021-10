Eladó Szaddám Huszein telivér luxusautója

A néhai iraki diktátor, Szaddám Huszein – sok más társához hasonlóan – nem rettent vissza attól, hogy összeharácsolt vagyonából drága autókat vegyen. A járművek filmekben is megjelentek, és most az egyik egy használt autókat értékesítő oldalon is felbukkant. Az Aston Martin Lagondát 266 ezer euróért, vagyis körülbelül 95 millió forintért hirdették meg.